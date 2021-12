Colpaccio Toffanin, Alex Belli a Verissimo confessa tutto: “Soleil è falsa, ecco cosa faceva di nascosto. Il più grande sbaglio”

I gossip su Alex Belli e Delia Duran impazzano. I due, dopo essersi ricongiunti dopo l’eliminazione dell’attore dalla Casa del GF Vip, si racconteranno a “Verissimo” domani, domenica 19 dicembre 2021. La loro attesissima intervista congiunta, come trapelato dalle anticipazioni, si preannuncia molto intrigante e succosa. Ecco alcune delle pungenti e a tratti provocatorie dichiarazioni che i due hanno rilasciato a Silvia Toffanin, destinate ad alimentare i gossip.

Alex Belli, Delia Duran durissima su Soleil Sorge

Alex Belli e la “moglie” Delia Duran, ospiti a “Verissimo”, non hanno potuto non discutere di ciò che è successo tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Belli ha infatti scatenato la gelosia della “moglie” a causa dei continui apprezzamenti rivolti a Soleil Sorge, sfociati in effusioni e poi, addirittura, in dichiarazioni d’amore. Ecco cosa ha detto Belli a proposito, continuando a non negare di aver provato una certa “chimica” con lei: “Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se ad un certo punto siamo andati oltre”.

La Duran non si è risparmiata dal dire schiettamente ciò che pensa della 27enne, con cui in questi mesi si è più volte scontrata. La 33enne crede che lei, nonostante abbia più volte detto di essere legata a qualcuno che la aspetta fuori dalla Casa, si sia innamorata dell’attore: “Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a sé stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia”.

Delia Duran e il bacio dato “per vendetta” a Carlo Cuozzo

Tra gli argomenti emersi durante l’intervista ci sono stati, ovviamente, i famigerati baci che la Duran si è scambiata a favore di paparazzi con Carlo Cuozzo mentre Alex Belli era ancora inquilino della Casa. A riguardo la venezuelana ha confermato di aver orchestrato tutto proprio per attirare l’attenzione del “marito” e per vendicarsi dopo che lui si è dichiarato alla Sorge. “È stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare”.

Alex ha commentato: “È stato il più grande sbaglio che lei potesse mai fare. Quando ho visto la foto mi sono chiesto perché l’avesse fatto. Io sono sempre contrario ai finti gossip”. Eppure sono molti coloro che insinuano che lui, Delia e la Sorge abbiano finto questo triangolo amoroso. A queste accuse, che sono arrivate in queste settimane da telespettatori, personaggi pubblici e, velatamente, dallo stesso Alfonso Signorini, l’attore 38enne ha risposto negando categoricamente: “Non c’è stato nessun copione scritto. Nella Casa si può celare qualcosa ma non si può recitare”.

Alex Belli e Delia Duran si sono riappacificati?

A quanto pare, dopo scontri verbali e litigi in treno, tra i due sembra essere tornato il sereno. La venezuelana ha spiegato alla Toffanin di aver perdonato il suo Alex per l’ennesima volta: “Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”.

Dal canto suo Alex, che ha detto che Delia è l’unica che riesce davvero a capirlo, sembra essere pronto a lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare con lei. Resta da vedere se a “Verissimo” i due parleranno anche del fatto che non sarebbero legalmente sposati, come emerso durante la permanenza nella Casa di Belli in seguito alle rivelazioni della prima moglie del parmense, Katarina Raniakova.

