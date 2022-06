colpaccio-uomini-e-donne,-arriva-sul-trono-la-nipote-di-gemma-galgani.-bellissima-e-uguale-a-lei,-guarda

Nelle ultime ore si parla molto di Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Stavolta, però, non è lei il fulcro delle voci che girano sul web, bensì sua nipote la quale ha attirato l’attenzione di molti utenti tanto da fare un appello a Maria De Filippi. Scopriamo cosa sta accadendo. Gemma Galgani è uno dei personaggi più longevi del trono over di Uomini e Donne.

Corteggiatrice di molti cavalieri, tra cui, in particolare, Giorgio Mainetti con il quale ha avuto una frequentazione anche fuori dal programma. La sua fama è dettata anche dagli innumerevoli scontri con Tina Cipollari. Le due, quasi in ogni puntata, sono protagoniste di accese discussioni che, talvolta, hanno portato la dama ad uscire dallo studio piangendo. Nonostante alcune disavventure, Gemma, però, non ha mai pensato di abbandonare il programma vivendosi, sempre a pieno, i suoi corteggiatori. ( continua dopo la foto)

gemma galgani uomini e donneNelle ultime ore, ad attirare l’attenzione del popolo del web non è stata la dama di Uomini Donne bensì una persona a lei cara che ha conquistato alcuni cuori dei fan di Gemma. Si tratta della nipote, Carola, la quale ha ricevuto tantissimi complimenti ed apprezzamenti sia per la sua bellezza che per la sua eleganza e raffinatezza. Carola è la figlia di una delle sorelle della protagonista del trono over ed è molto affezionata a sua zia. Lo scatto che circola sul web, infatti, ritrae le due molto vicine e affiatate.

La foto è stata pubblicata dalla stessa Gemma in un momento molto importante per sua nipote: il giorno della laurea. Dai loro sguardi emerge molta felicità e soprattutto tanta fierezza sul volto della Galgani. La bellezza di Carola, però, è imbattibile tanto che il pubblico del web ha fatto un vero e proprio appello a Maria De Filippi per farla partecipare a Uomini e Donne. “Maria, mettila sul trono!” così ha esortato un utente con un tweet il quale ha condiviso la foto di Gemma facendo un esplicito complimento alla ragazza. “Ma quanto è bella la nipote di Gemma?” queste le parole che circolano sui social.

A quanto pare, quindi, la dama potrebbe avere una degna erede al trono cosicché, anche se un giorno non facesse più parte di Uomini e Donne, si sentirà sempre parlare di lei e sicuramente in meglio! E Maria De Filippi? Risponderà alle esortazioni fattele dal web? Potrebbe essere siccome Maria ha sempre uno sguardo particolare verso i giovani e sicuramente non si lascerebbe scappare una ragazza simile. Non ci resta che aspettare la sua risposta! Continua a leggere Piuviaggiare.it. Dai uno sguardo a Piuricette.it e Piudonna.it

L’articolo Colpaccio Uomini e Donne, arriva sul trono la nipote di Gemma Galgani. Bellissima e uguale a lei, guarda proviene da Più Viaggiare – Idee di viaggi e dove andare in vacanza.