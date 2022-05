colpaccio-uomini-e-donne,-chi-sono-i-nuovi-tronisti-federica-e-andrea.-fan-in-delirio-per-loro

Uomini e Donne sta volgendo al termine ed è già iniziato il toto nome per chi saranno i protagonisti della prossima edizione. Maria De Filippi trova sempre più difficile scegliere personaggi che abbiano realmente voglia di trovare l’amore, e non semplicemente di entrare nel mondo del piccolo schermo. Il suo dating show, infatti, è diventato il modo più diretto e accessibile per avere successo. Mentre tutti gli altri reality in onda si sono dedicati interamente al mondo dei Vip, la regina di Mediaset è l’unica che continua a lavorare con volti completamente sconosciuti.

Grazie a questa possibilità in molti sono riusciti a farsi conoscere dai telespettatori italiani. Ricordiamo ad esempio Soleil Sorge, che è approdata in televisione come corteggiatrice e poi scelta di Luca Onestini, per poi partecipare a moltissimi reality e trovare finalmente il successo nella casa del Grande Fratello Vip. Come lei moltissimi hanno usato Uomini e Donne per sfondare nel mondo dello spettacolo. Maria De Filippi e il suo staff cercano di mantenere il vero senso del reality, e per questo si rivolgono sempre più a persone già conosciute e che hanno conquistato la loro fiducia.

Ovviamente, la prima selezione si fa tra i corteggiatori che non sono riusciti a conquistare il cuore del tronista. Il primo nome in lizza per il trono classico di Uomini e Donne è quello di Federica Aversano, corteggiatrice di Matteo Ranieri. La ragazza ha conquistato la simpatia del pubblico ma soprattutto quella di Maria De Filippi, che anche in studio interveniva spesso per difenderla o spiegare meglio i suoi comportamenti. Lei è una trentenne, ha una figlia ed è di Caserta. Molto deciso e consapevole di quello che desidera in un uomo, troverà difficilmente l’amore nel corso dell’estate.

Poi c’è Lilli Pugliese, la corteggiatrice non scelta di Luca Salatino. La ragazza sembrava realmente e sinceramente innamorata del tronista. Per questo sarà difficile per lei dimenticarlo nel giro di due mesi. E’ molto probabile che a settembre sarà ancora single e pronta a ricevere una proposta da Maria De Filippi e dalla redazione di Uomini e Donne. Anche se, durante il suo percorso nel dating show, si è mostrata spesso troppo timida. Un lato caratteriale che potrebbe rappresentare un ostacolo per entrare nel nuovo ruolo. Infine c’è la non scelta di Veronica Raimondi.

Si chiama Andrea Della Cioppa e non è per niente timido. Simpatico e solare, sembra perfetto nei panni di tronista di Uomini e Donne. Anche in questo caso, Maria De Filippi ha sempre reputato il corteggiatore molto sincero, e anche Gianni Sperti – che lo adora – prenderebbe le sue parti nel toto-trono. Un’altra possibilità è quella di Alessandro Iannone, appena uscito da L’Isola dei famosi per poter completare la sessione estiva degli esami universitari. Si dice che il giovane, così responsabile e lontano dalle dinamiche del piccolo schermo, abbia già conquistato la regina di Mediaset che lo vuole assolutamente nel suo show.

L’articolo Colpaccio Uomini e Donne, chi sono i nuovi tronisti Federica e Andrea. Fan in delirio per loro proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.