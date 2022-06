colpaccio-uomini-e-donne,-maria-de-filippi-mette-due-super-vipponi-del-gf-vip-sul-trono.-ecco-chi-sono

La nuova stagione di Uomini e Donne vedrà un parterre rivoluzionato con alcune presenze fisse che faranno storcere il naso a parte del pubblico

Come ad Amici, anche a Uomini e Donne Maria De Filippi pensa a delle “grandi manovre” in vista della nuova stagione che prenderà il via a settembre, quando verrà mandata in onda, ma le cui registrazioni cominceranno già a fine agosto. E a essere rivoluzionato quest’anno non sarà solo il trono classico, ma anche l’over, per il quale sono appena stati aperti i provini. Prepariamoci dunque a non rivedere molte dame e molti cavalieri, mentre c’è chi ormai è destinato a diventare una presenza fissa…

Un cavaliere e una dama torneranno certamente

Tra quanti sicuramente saranno seduti tra le fila del parterre del trono over Uomini e Donne 2022/2023 ci sono senza dubbio Armando Incarnato, Ida Platano e quasi certamente anche Gemma Galgani, anche se da tempo si parla di un suo ritiro a vita privata che tuttavia non è ancora avvenuto. Abbastanza certa anche la presenza di Pinuccia Della Giovanna e del suo Alessandro, mentre potrebbe non tornare il signor Luciano, ballerino novantenne le cui condizioni di salute preoccuperebbero Maria De Filippi e i suoi autori.