colpaccio-zara,-in-edizione-limitata-arrivano-i-jeans-firmati-kardashian-fino-alla-2xl-e-costeranno-solo-30-euro.-e’-corsa-a-comprarli

Notizia bomba per i fan di Zara e delle Kardashian! Dal 5 maggio la collezione ideata da una delle donne più influenti di sempre sarà disponibile a tutti. Khloé Kardashian assicura inclusività ed attenzione all’ambiente.

Khloé Kardashian ha annunciato la collaborazione dell’anno: “good american” X “Zara”, America ed Europa si uniscono per qualcosa di assolutamente innovativo. L’obiettivo è quello di coinvolgere più persone possibili, promuovere integrazione. Khloé ha dichiarato di aver scelto proprio Zara perché ormai è un brand esperto di tendenze, che sa come far sentire sicure le donne, con prezzi accessibili a tutte. L’obiettivo dei due brand è quindi comune.

Dal 5 maggio sarà quindi disponibile questa attesissima collezione, che siamo sicure sarà sold out in poco tempo. Si tratta di un’edizione speciale, ideata totalmente da Khloé, disponibile in tutti i negozi zara e sul sito zara.com. Vogue ci fa sapere che ce ne sarà per tutti i gusti: le taglie oscilleranno tra la XS e la doppia XL, con prezzi che variano dai 30 ai 100 euro. Questa è una rivoluzione sotto tutti i fronti. Zara supererà le aspettative, arrivando quindi ad includere taglie che solitamente non propone ai consumatori quando si tratta di jeans. La doppia XL sarà la conquista di moltissime donne.

La Kardashian ha annunciato il lancio sul suo instagram, rivelando che non vede loro che tutte noi possiamo mettere mano alle sue crezioni. Ed aggiunge “la collezione di jeans dei vostri sogni sta arrivando in città, vicino a tutte voi”. La collezione ha avuto come obiettivo principale l’eco-sostenibilità ed il rispetto ambientale, utilizzando quindi cotone ecologico o riciclato ed ottenendo la certificazione B CORP. Le aziende B CORP si impegnano a rispettare determinati standard per per garantire un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Anche Zara, nell’ultimo periodo, sta facendo il possibile per diventare sempre più pro-ambiente.

Ma non è tutto oro ciò che luccica. Molte aziende si nascondono dietro la falsa attenzione all’ambiente per ripulire la propria immagine e tutti i danni che i loro prodotti comportano, cercando quindi di costruire attorno a sé un’immagine pulita e socialmente apprezzabile. Sarà questo il caso di Khloé? Noi tutti ci auguriamo di no, e che tutto ciò che è stato garantito trovi un riscontro nella realtà. La Kardashian è una delle donne più seguite e amate d’America e si è sicuramente esposta molto, per cui vale la pena confidare nelle sue parole.

I nuovi Jeans di Khloé Kardashian in arrivo promettono quindi di soddisfare innumerevoli esigenze e sono un inno alla body positivity. Ogni body shape avrà il denim che le spetta e ad un prezzo per cui vale la pena acquistare. Non ci resta che attendere la data di lancio e correre in negozio ad accaparrarci il capo del momento.

