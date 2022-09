Colpo basso per Lulù Selassiè, La nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo la deride sui social. Fan infuriati

Se una ragazza si mostra con le codine è una semplice acconciatura, ma se a farlo è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo diventa subito un messaggio provocatorio per la sua famosissima ex, Lulù Selassiè. La giovane principessa etiope nella casa del Grande Fratello Vip si è distinta non soltanto per i suoi capricci e per il suo carattere difficile, ma anche per il suo stile inimitabile: codini colorati, trucco molto pesante, labbroni rifatti, finte lentiggini sul visto e vestiti scintillanti. Per non parlare della borsetta che teneva sempre con se, anche durante le serate in diretta con Alfonso Signorini. Il suo carattere e il suo aspetto hanno conquistato l’Italia intera e non solo, al punto che tantissime ragazzine hanno iniziato a imitare il suo stile.

Lulù Selassiè è diventata la reginetta della teenagers e lo stesso Alfonso Signorini ha fatto chiaramente capire di aver colpito nel segno scegliendo di includere nel suo cast le principesse etiopi. Non a caso, a vincere è stata proprio la sorella maggiore, Jessica, più semplice ma con gli stessi problemi di insicurezza. Tornando a Lulù, al Grande Fratello Vip un altro motivo che l’ha resa protagonista è stato sicuramente la sua incredibile storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Il ragazzo, ex nuotatore, ha perso l’utilizzo delle gambe quando, all’uscita di una discoteca, è stato vittima di una sparatoria.

Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ha lanciato un forte messaggio ai telespettatori, che con questo tipo di difficoltà hanno sempre problemi a relazionarsi. Manuel Bortuzzo ha dimostrato di essere un giovane come tutti gli altri, con le stesse paure ed emozioni, soltanto con una voglia in più di non lasciarsi andare alle piccole scaramucce quotidiane, ma di vivere la vita e godersi il momento. Scaramucce che non sono mancate con la sua Lulù. Inizialmente, infatti, l’uomo ha resistito tantissimo alle avances della principessa, costruendo un muro che la tenesse lontana.

Finché non si è lasciato completamente e forse troppo velocemente andare a questo amore. Un fuoco di paglia, terminato poco dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip. Ma se i due giovani sono andati avanti con le loro vite, non lo hanno fatto i fans di Lulù Selassiè, che sin dall’anno scorso quando erano nella casa più spiata d’Italia hanno fatto il tifo per loro. E sappiamo che i fans possono diventare degli incredibili haters quando qualcosa va storto. Infatti, non hanno preso molto bene la notizia dell’ex nuotatore che adesso è impegnato con un’altra donna, Angelica Benevieri.

Ogni mossa della giovane è un motivo per criticarla. Non ha aiutato il fatto che ultimamente la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo si è presentata sui social con la stessa acconciatura e con il trucco pesante che contraddistinguono Lulù Selassiè. Subito i follower della principessa etiope si sono scatenati: ‘Vuole imitare Lulù perché è insostituibile nel cuore di Manuel” scrivono le ragazze, speranzose in un ritorno di fiamma tra i due. Ma per il momento sembra che lo sportivo abbia compiuto la sua scelta e sia intenzionato a vivere al meglio questo nuova storia d’amore, acconciature a parte.

Colpo basso per Lulù Selassiè, La nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo la deride sui social. Fan infuriati scritto su Più Donna da Maria Costanzo.