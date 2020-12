Colpo di scena a Uomini e Donne, Davide sceglie Chiara. Beatrice su tutte le furie scrive un post al veleno. Fan sotto choc

Uomini e Donne, il dating show più famoso della televisione italiana, continua con le registrazioni pur avendo sospeso la messa in onda a causa delle festività natalizie, ed è proprio a proposito delle registrazioni che emergono dettagli assolutamente inaspettati su Davide Donadei. Il tronista leccese avrebbe fatto la sua scelta, sorprendendo tutti e decidendo di lasciare il programma insieme a Chiara Rabbi, rinunciando così al suo rapporto con Beatrice Buonocore, altra corteggiatrice.

Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi? La frecciata di Beatrice Buonocore sui social

A lanciare l’indiscrezione, o meglio ad alimentare i rumors, è proprio Beatrice, che, tornata a casa dopo la registrazione del giorno 28 dicembre, ha postato sul suo profilo Instagram una storia in cui è scritto: “E va bene così, senza parole. Senza parole“, insieme ad un’altra consistente parte del pezzo ‘Senza Parole’ di Vasco Rossi. Il post, pubblicato poche oro dopo la registrazione, ha subito scatenato la curiosità dei fan che hanno cominciato ad interrogarsi su chi fosse stata la scelta di Davide. Il pubblico, stando alle sensazioni emerse dopo il post di Beatrice Buonocore, non ha dubbi: Davide ha scelto Chiara Rabbi. Ovviamente non ci sono conferme ufficiali in merito, pertanto non resta che aspettare le anticipazioni e la conseguente messa in onda del programma.

Davide Donadei indeciso tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi: i dubbi emersi ad Uomini e Donne

Davide Donadei ha fatto oggi la sua scelta e ha deciso con chi lasciare il programma di Uomini e Donne. Dopo l’ultima esterna con Beatrice Buonocore, durante la quale sono stati a cena insieme mostrandosi molto complici, Davide è sembrato molto propenso a scegliere quest’ultima, dichiarando che in quel momento l’aveva sentita come la sua fidanzata, arrivando a parlare anche di famiglia. Ciò che però non ha dato lo sprint finale a Davide è stata la sua indecisione, infatti a sua detta quando si trova con Chiara Rabbi, l’altra corteggiatrice, lui sente le stesse cose e si sente di poter scegliere lei.

Entrambe le corteggiatrici sono sempre più impazienti all’idea di sapere se saranno o meno coloro con cui il tronista lascerà il programma, ma nel frattempo continuano a fare il possibile per accaparrarsi il giovane leccese. Beatrice Buonocore è sembrata più volte vicina a rinunciare, causa la sofferenza dovuta alle indecisioni di Davide, ma non ha mai mollato. La scelta sappiamo è avvenuta oggi in un castello e non nello studio di Uomini e Donne, proprio come in una favola.

Beatrice Buonocore stava lasciando il programma? L’anticipazione

Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno svelato un retroscena molto interessante relativo a Beatrice Buonocore che, dopo aver visto l’ultima esterna del tronista Davide Donadei con l’altra corteggiatrice Chiara Rabbi, avrebbe annunciato di non essere una comfort zone/a> e di voler uscire, rinunciando a corteggiare il tronista. Sempre secondo le anticipazioni, Davide avrebbe in un primo momento rifiutato di inseguirla ritenendo puerili i suoi atteggiamenti, salvo poi tornare sui suoi passi andandole incontro e cercando di confrontarsi. Oggi Beatrice ha confermato tutte le ipotesi che davano Chiara come scelta di Davide, ma per averne la certezza assoluta dobbiamo solo aspettare ancora qualche giorno

E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.