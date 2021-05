colpo-di-scena-a-uomini-e-donne,-giacomo-ha-scelto.-martina-sconvolta:-“mi-ha-portato-al-no”

Eccoci alle anticipazioni di Uomini e Donne, raccontante dal Vicolo delle news. Dopo Alfredo, Arriva il momento di Luca ed Elisabetta che annunciano che tra loro è finita. Gianni e Tina non si stupiscono, dopo aver tolto i freni ed essere andati a letto insieme si aspettavano proprio che lui la lasciasse esattamente come ha fatto Biagio con Sara. Maria sottolinea che è stata Elisabetta a decidere sulla rottura, ma gli opinionisti pensano che è stata costretta dagli atteggiamenti di Luca, così come Sara. Elisabetta ha cercato di mettere in pratica i consigli di Tina e cercando di vedere la situazione con un occhio critico capisce che è inutile andare avanti.

Tina attacca molto Luca che come al suo solito però non si scompone più di tanto anche se rimane male quando gli dà del “figlio di pxxxxxx”. Maria decide di tagliare questa scena che quindi non vedremo nella puntata di Uomini e Donne, anche perchè era un’offesa rivolta a lui e non alla mamma ovviamente. Subito dopo scende un ragazzo per Elisabetta, la scorsa settimana lei l’aveva rifiutato ma ora decide di accettarlo. Gabriele, ristoratore romano che prepara sushi, bellissimo ragazzo e lei decide di tenerlo. Finisce la puntata con Elisabetta in lacrime che si fa consolare dalle altre donne del parterre.

Si passa quindi al trono classico di Uomini e Donne. Entrano subito Carolina e Martina. Iniziano con Carolina, l’esterna con Giacomo è bellissima. Lui è sulla terrazza con un letto a baldacchino. Trova un registratore e si mette le cuffiette e ascolta Carolina che gli ha registrato un bel messaggio in cui si dice dispiaciuta di ciò che è successo tra loro ultimamente e delle discussioni avute. Lei non ha mai creduto al colpo di fulmine ma ora che ha conosciuto lui sa che esiste e quindi gli fa capire che è innamorata di lui. Dopo poco lei lo raggiunge, si sdraiano insieme e si abbracciano e poi lui chiede di spegnere la telecamere. Tra i due c’è stato un bacio come spiegano poi tornati in studio. Lui dice che si sono ritrovati e gli è servito per mettere da parte di tutti i dubbi che aveva, ed ha pensato a godersi il momento e stare bene.

Ovviamente Martina non è felice di ciò che ha visto ma evita di commentare per non interrompere come invece spesso accade a lei (frecciatina). Si passa quindi a vedere la loro esterna, bella ed emozionante. L’ha organizzata lui, perchè si sentiva in colpa per come si erano lasciati l’ultima volta in studio che era uscito per andare dietro a Carolina. Le fa indossare un bell’abito e le dice di raggiungerlo al centro studio. Visto quello che è accaduto vuole ripartire proprio da lì, da dove l’ha lasciata e le chiede di ballare con lui per scusarsi di tutti. Poi si siedono sui gradini, parlano e sono complici, fino a baciarsi con la mascherina. Ad un certo punto lei esclama: “Maledetta mascherina“, quindi lui le fa notare che se vuole può chiedere di far spegnere le telecamere di Uomini e Donne, e così lei fa la richiesta e si baciano a telecamere spente.

In studio lei dice che mentre le telecamere erano spente lui le ha detto delle frasi per prepararla ad un NO, secondo Martina quindi Giacomo ha scelto ma vuole che lei sia serena quando non sarà lei ad essere la prescelta . Lui però nega e rimane perplesso perchè in realtà sono stati bene insieme quindi non capisce le sue considerazioni. Lui continua a negare perchè dice di non dover preparare nessuno, ora ha le idee molto più chiare, sa dove le due strade con ognuna di loro può portarlo e quindi deve solo decidere quale intraprendere per finire bene Uomini e Donne e iniziare una bella storia d’amore. Decide di non ballare con nessuno.

Carolina rimane male di tutto ciò che ha visto, infatti dopo l’esterna con la rivale si alza e va a sedersi, poi ritorna, insomma fa il solito show che lui non comprende. Lei dice che non capisce che necessità ci fosse di baciare prima lei e subito dopo l’altra, facendo così rimanere male entrambe. Lui però spiega che invece ciò gli è servito. Nessuno lo dice chiaramente, ma la nostra talpina ha percepito che la prossima settimana dovrebbero iniziare a registrare le scelte dei tronisti giovani, potrebbe iniziare proprio Giacomo, quindi presto potremo vedere la fine del trono classico di Uomini e Donne. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

