Colpo di Scena a Uomini e Donne: Torna Riccardo per Ida. Lei si emoziona, Fan in delirio. Cos’è successo

Uomini e Donne, colpo di scena: Ida Platano ritorna tra le braccia di un ex cavaliere. Nelle scorse ore Ida Platano è ritornata al centro dell’attenzione a causa di un probabile ritorno di fiamma con un ex cavaliere del trono over. Avete capito di chi si tratta? scopriamolo. I riflettori su Ida Platano non si spengono mai ed ora dopo la sua ultima foto pubblicata sui social ha nuovamente stuzzicato la curiosità dei suoi fan. A quanto pare la bellissima dama del trono over si sarebbe riavvicinata ad un ex cavaliere di Uomini e Donne: scopriamo di chi si tratta.

Uomini e Donne, Ida Platano: l’impensabile ritorno di fiamma

Dopo la fine della frequentazione con Marcella Messina e Diego Tavani, Ida Platano sembra essere tornata nuovamente single. La dama del trono over di Uomini e Donne ha vissuto tantissime delusioni d’amore, ma oggi la vediamo sorridente sui social insieme a suo figlio Samuele.

Nelle scorse ore, sul suo profilo social, ha pubblicato un video che non è passato affatto inosservato. Su Instagram lei mostra tutta la sua quotidianità. Infatti, proprio attraverso il web, i fan di Uomini e Donne hanno notato che potrebbe essere tornata nella sua vita una vecchia conoscenza. Avete capito di chi stiamo parlando? scopriamolo.

Ued, Il misterioso ammiratore di Ida Platano

Chi la segue sa bene quanto lei abbia sofferto in passato per amore, ma allo stesso tempo non ha mai smesso di cercare una persona che le faccia battere nuovamente il cuore. In questo ultimo periodo, però, si sta concentrando sul suo lavoro da hair stylist e influencer su Instagram. Proprio sui social, ha pubblicato un video in cui ha mostrato un mazzo di rose rosse, ricevuto lo scorso anno, precisamente il 3 gennaio 2021, infatti, ha scritto:

“Ricordi”. Secondo alcuni potrebbe essere un regalo di qualche vecchio spasimante di Ida. In molti hanno pensato a Riccardo Guarnieri. Lui è stata la persona del quale la dama si era follemente innamorata. Una storia molto complicata, con diversi alti e bassi che si è conclusa in maniera burrascosa. Ma oggi la Platano ha voltato finalmente pagina ed è pronta a rimettersi in gioco per trovare il vero amore.

Ida Platano su Instagram: “Ricordi”La dama del trono over pubblica un video dell’anno scorso: ricevette un bel mazzo di fiori da un ex cavaliere… Ritorno di fiamma? #uominiedonne pic.twitter.com/x4OORevUXE — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 4, 2022

