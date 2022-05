colpo-di-scena-a-uomini-e-donne:-veronica-raimondi-sceglie-all’improvviso-proprio-lui,-nessuno-se-l’aspettava

Il longevo programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, ogni anno riserva sorprese e novità. A breve si concluderà anche questa edizione per poi ritornare a settembre. Dunque, maggio è tempo di scelte e, per quanto riguarda il trono classico, la tronista Valentina Raimondi dovrà decidere l’uomo che potrà essere al suo fianco e, magari, diventare l’amore della sua vita. Indiscrezioni rivelano alcuni colpi di scena della ragazza. Scopriamoli insieme.

Nulla è mai scontato nei programmi della De Filippi, in particolare a Uomini e donne, dove sono i tronisti e i corteggiatori a fare scelte importanti che, quindi, dipendono non solo da se stessi e dai propri sentimenti, ma anche dalle circostanze, dagli eventi, dalla persone che si ha di fronte. Dunque, ci si ritrova spesso in balia degli eventi e in un vortice di vulnerabilità dove tutto può cambiare. Infatti, pare proprio che la scelta della tronista, Veronica Raimondi, potrebbe riservare un clamoroso colpo di scena a dispetto di quanto ci si aspettava.

Il suo trono, anche se è iniziato molto dopo rispetto a quello di Matteo Ranieri (che ha scelto dopo appena due mesi) e di Luca Salatino, ha sempre appassionato molto i telespettatori di Uomini e Donne soprattutto grazie alla tangibile rivalità i suoi due corteggiatori rimasti, Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. Soprattutto, ultimamente, in vista della scelta, i due hanno sempre accese discussioni e l’uno vuole primeggiare sull’altro. Voci di corridoio annunciano che ci potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena da parte di Veronica in grado di sorprendere il pubblico.

Matteo corteggia Veronica da più tempo rispetto ad Andrea e, essendo sembrato evidente che per lui la tronista abbia avuto quasi un colpo di fulmine, tutti credono che la scelta ricada proprio su di lui. Ultimamente, però, indiscrezioni rivelano che la bella tronista potrebbe sorprendere positivamente i fan più accaniti di Uomini e Donne con un imprevisto colpo di scena: scegliere Andrea.

Questo perché nell’ultima esterna Veronica e Andrea si sono scambiati un appassionato bacio dimostrando una grande complicità tra loro. Stando alle voci di corridoio degli studi Elios di Roma, dove avvengono le registrazioni di Uomini e donne, dopo il bacio con Andrea, Veronica sta seriamente meditando di scegliere in anticipo, precisamente già la settimana prossima.

Gli autori del programma, però, l’hanno invitata a rifletterci ancora un po’. Ciò le permetterebbe di fare chiarezza sui suoi sentimenti dal momento che Matteo le è piaciuto sin dal primo momento. Anche perché, le loro recenti incomprensioni e discussioni potrebbero derivare proprio dal fatto che tra i due c’è ancora qualcosa di intenso e profondo. Dunque, chi sarà il prescelto? Lo scopriremo tra pochissime puntate. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

L’articolo Colpo di scena a Uomini e Donne: Veronica Raimondi sceglie all’improvviso proprio lui, Nessuno se l’aspettava proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.