colpo-di-scena-al-grande-fratello-vip,-un-addio-che-nessuno-si-aspettava-e-un-ritorno-in-casa-clamoroso

Aldo Montano ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip 6. Ebbene sì l’amatissimo campione di scherma ha scelto di andare via e di evitare così il prolungamento. In studio ha dato l’annuncio al pubblico e ad Alfonso Signorini. Già tutti immaginavano la reazione di Manuel Bortuzzo, che era apparso con il morale a terra per il timore di vedere il suo amico lasciare il gioco. Ed ecco che Soleil Sorge e Jessica Selassié hanno fatto ritorno in Casa senza Aldo.

Questa è stata per loro una chiara conferma della decisione definitiva da lui presa. Manuel e Gianmaria Antinolfi hanno iniziato a piangere. Entrambi non sono riusciti a trattenere le lacrime e ancora non avevano avuto conferma. A questo punto, Alfonso Signorini ha chiesto a Bortuzzo di recarsi in Mistery Room. Qui ha trovato Montano, il quale gli ha annunciato di aver ormai deciso di andare via. Avendo avuto la notizia direttamente da lui, Manuel è scoppiato a piangere. Per lui non è stato comunque un annuncio inaspettato, visto che già si sapeva che lo sportivo era propenso a lasciare il reality.

Un momento, questo, che ha commosso la maggior parte dei telespettatori del grande fratello vip. Aldo è stato indubbiamente un personaggio davvero molto amato dal pubblico e in tanti speravano che scegliesse di restare. La sua uscita è stata emozionante. Come ha fatto notare Signorini, il campione ha portato avanti un percorso limpido e pulito, senza mettere in scena alcun teatrino. Sicuramente ha dimostrato di essere un grande esempio, ma anche un importante sostegno per Manuel. Un punto di riferimento e, soprattutto, un vero amico. Nella Mistery Room, Aldo e Bortuzzo si sono scambiati un caloroso abbraccio. Il giovane nuotatore non ha trattenuto le lacrime e il pubblico a casa l’ha seguito.

“Lo sapevamo, te sei forte! La ragione per restare qua ce l’hai. Hai una luce diversa negli occhi rispetto a settimane fa. Lo sai ci siamo parlati, la mia esperienza finisce qua. Sei meraviglioso, sei speciale”. Manuel non è riuscito a dire nulla se non un “grazie”. Alfonso Signorini ha mostrato delicatezza in questa circostanza, non chiedendo al giovane gieffino di commentare. A questo punto, il padrone di casa ha fatto entrare nella Mistery anche Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli, gli altri due concorrenti del grande fratello vip con cui ha un rapporto speciale.

Mentre con la cantante lirica aveva già instaurato un’amicizia diversi anni fa, con Manuel e Gianmaria è nato tutto nella Casa di Cinecittà. A loro ha assicurato che questo è solo l’inizio. Anche Antinofli si è lasciato andare con un pianto liberatorio. “Forza che Aldo è sempre qua”, ha dichiarato Alfonso per dare forza a entrambi. Ma Bortuzzo è apparso davvero distrutto per l’uscita del suo grande amico. Aldo Montano ha così abbandonato il GF Vip 6.

Alex Belli è tornato al Grande Fratello Vip 6 per avere il suo confronto con Soleil Sorge e gli altri suoi ex inquilini, dopo la squalifica. Inizialmente è approdato nello studio per parlare con Alfonso Signorini. Qui ha ammesso che Delia Duran ha sofferto molto e che ora dovrà lavorare tanto per riconquistarla. Per lui uscire è stata indubbiamente la scelta giusta. E riguardo alle ultime discussioni avute in questi giorni, l’attore non ha potuto non confermare.

Per Belli e Soleil Sorge è arrivato il primo faccia a faccia dopo la squalifica di lui avvenuta lunedì scorso. Se inizialmente sono apparsi abbastanza tranquilli, ecco che dopo è scoppiata la discussione. L’attore ha fatto sapere alla gieffina di essere consapevole del fatto che non abbia vissuto bene la situazione. “La verità tu ce l’hai nel cuore”, ha affermato Alex guardandola negli occhi e precisando che è sempre stato vero con lei.

Soleil ha ammesso di aver sentito molto la sua mancanza, ma è sempre più convinta che Belli abbia dato più importanza al gioco che alla loro amicizia. “Proprio nel gioco secondo me ti sei perso, dando priorità allo show. Hai mancato di rispetto a tutto quello che è stato il nostro rapporto. […] A cosa serviva stare lì a montare tutto questo? Questi gesti tristemente plateali! Bastava dirlo che andavi via”

Alfonso Signorini, però, ha voluto sapere altro dai due concorrenti altro: cos’è accaduto tra loro sotto le coperte? Belli ha confessato, dopo la sua squalifica, che in effetti qualcosa è successo. Stasera Soleil non ha confermato e come sempre ha girato intorno. Questo ha infastidito particolarmente il conduttore, che ha ricevuto il consenso da parte del pubblico presente in studio. La Sorge ha parlato di coccole e carezze sotto le coperte, sottolineando che sono sempre stati solo amici. Il padrona di casa non ha accettato tale risposta:

“Non possiamo fare reality con le bende sugli occhi. Se voi continuate a parlare di amicizia e basta prendete in giro anche noi”

Le parole di Signorini sono state ben accolte dai presenti che hanno subito applaudito, generando un boato dallo studio. Soleil è stata asfaltata, mentre ancora una volta cercava di girarci intorno anziché rispondere con un’affermazione chiara e pulita.

