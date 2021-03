colpo-di-scena-assurdo,-beatrice-dimentica-davide-con-il-cavaliere-di-uomini-e-donne.-“andiamo-a-convivere”-fan-sotto-choc

Beatrice e Giorgio tornano a far parlare di loro. I due ex corteggiatori di Uomini e Donne si mostrano sempre più spesso insieme, felici e sorridenti. Tra dirette, incontri, commenti, dimostrano essere sempre presenti l’uno per l’altra. Stavolta è un balletto a unirli e a far sperare i loro fans. Di recente hanno realizzato un video mostrando il loro talento nel campo del ballo. Nel video di Tik Tok entrambi si cimentano in un ballo tra risate e battute. In poco tempo il video ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi. Molti hanno dichiarato di vederli bene come coppia, così si è scatenato il web su un loro possibile flirt.

Si vocifera già da tempo che sia nato del tenero tra le due non scelte del trono classico di Uomini e Donne, Beatrice Buonocore e Giorgio Di Bonaventura. Poco tempo fa i due hanno fatto parlare di se con delle chat notturne che fecero ben sperare gli amanti del lieto fine. Lei è stata rimandata a casa da Davide Donadei, che ha preferito uscire dal dating show di Maria De Filippi con Chiara Rabbi con la quale per il momento le cose sembrano andare per il meglio. L’ex tronista si è molto preoccupato per la ragazza ed è scoppiato in lacrime quando le ha detto di non voler stare insieme a lei.

“La cosa bella di Uomini e Donne é il vedersi poi, nel senso che fai le cose, magari ti dimentichi, poi vai in Tv, ti riguardi e dici ‘Cavolo! Riguardavo le puntate e pensavo che a Davide avrei detto tante di quelle cose in più che non ho detto“. Un po’ di amarezza c’è per come sono andate le cose, si capisce chiaramente dalle parole che Beatrice Buonocore ha rilasciato in un’intervista. La ragazza però ha anche aggiunto che dopo un po’ la sofferenza va via e si riprende la vita di sempre. Completamente differente è stata invece la reazione di Giorgio Di Bonaventura davanti alla scelta di Sophie Codegoni.

“Non sei mai stata con me una persona falsa, io me lo aspettavo perché, anche se delle volte non riesco a dirtelo, lo vedevo questo. Non mi devi chiedere scusa perché non mi hai mai illuso, e hai scelto una persona piena di valore che io rispetto”. Usciti da Uomini e Donne, Beatrice e Giorgio si sono ritrovati insieme per motivi lavorativi (almeno per quello che hanno raccontato). La ragazza ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una fotografia che li ritrae abbracciati sul lungomare. In molti hanno commentato consigliando loro di mettersi insieme, ma i due hanno voluto chiarire che si tratta solo di un’amicizia.

Sembra però che il loro rapporto continui a progredire e diventi sempre più intenso. Invece di proseguire ognuno per la sua strada, i due ex corteggiatori di Uomini e Donne continuano a sentirsi e preannunciano che a breve si ritroveranno nuovamente insieme per un week end. Hanno pubblicato delle chat notturne in cui si sono rivolti ai fans dicendo che presto li avrebbero rivisti vicini. Non solo, Beatrice ha anche raccontato che, prossima al trasloco nella capitale, arruolerà Giorgio per il trasloco e il giovane cestista non si è certo sottratto. Adesso arrivano i balletti insieme. E voci dicono che i due potrebbero andare a convivere. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Colpo di scena assurdo, Beatrice dimentica Davide con Il cavaliere Di Uomini e Donne. “Andiamo a convivere” Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.