Colpo di scena GF Vip, Francesca Cipriani abbandona la casa. “Non posso accettare. Ecco cosa mi hanno chiesto. E’ assurdo”

Francesca Cipriani uscirà dalla casa del GF Vip per andare a trascorrere il Natale insieme ai suoi cari. Almeno questo è quello di cui è convinta sua madre, Rita De Michele, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv. Anche quest’anno il termine del reality show è stato rimandato alla fine di marzo e presto Alfonso Signorini dovrà chiedere agli inquilini se sono intenzionati o meno a restare in gioco per un periodo così lungo, rinunciando alle vacanze di dicembre. La scorsa edizione l’unica a scegliere di abbandonare fu Elisabetta Gregoraci, una delle preferite del presentatore.

Anche Francesca Cipriani è evidentemente tra i concorrenti che stanno più a cuore ad Alfonso Signorini. Sin dalla prima puntata del GF Vip è stata data moltissima importanza a lei e alla sua storia d’amore con Alessandro Rossi. Non solo, è stata permessa una cosa mai accaduta prima nel reality: il ragazzo è potuto restare nella casa più spiata d’Italia per qualche giorno, diventando famoso a sua volta. Per non parlare della proposta di matrimonio che le ha fatto in diretta televisiva, con tanto di anello e di dichiarazione d’amore. Una storia che ha appassionato davvero tutti.

Per questo la mamma di Francesca Cipriani, corsa a congratularsi con la figlia nella successiva puntata, sembra essere convinta che la show girl non resisterà al GF Vip per tutti questi mesi: “Francesca non resisterà fino a marzo. Uscirà per trascorrere il Natale con i parenti, e poi è molto legata al fidanzato”. Un legame che se in parte ha intenerito i cuori più teneri, dall’altro lato ha entusiasmato le lingue più malevole. Sembra che il rapporto dei due sia nato a tavolino, con l’unico scopo di dare visibilità ad Alessandro, e che solo successivamente sia nato il vero amore.

Per questo, tutta l’ importanza che è stata data alla relazione a molti è sembrata fasulla e messa in atto per raggiungere il suddetto scopo. Alessandro Rossi e Francesca Cipriani sarebbero d’accordo per far entrare anche lui nel mondo del piccolo schermo. Ma il ragazzo, che dall’esterno della casa del GF Vip può difendersi, ha deciso di chiarire che il rapporto con la bella bionda è puro e sincero: “Il mio amore per Francesca Cipriani è puro e mi sono preso cura di lei in un momento difficile della sua vita”, ha affermato, per poi chiarire che la televisione non è il suo principale interesse.

“La visibilità non mi interessa e la televisione è stata una bellissima esperienza. Ho il mio lavoro e mi sono innamorato di Francesca per le sue grandi qualità”. Sicuramente, il mistero dell’inizio della loro storia d’amore rimarrà tale. Sono davvero tanti gli esperti di gossip e i personaggi del mondo dello spettacolo ad essere convinti che la loro sia nata come una storia fasulla. Che poi sia cresciuto un reale sentimento, tanto di guadagnato. Alessandro del resto circolava già in alcuni ambienti Vip, infatti aveva scambiato delle mail con un’altra concorrente del GF Vip, Soleil Sorge.

