Colpo di scena Isola dei Famosi: Guendalina lascia il programma insieme ad Alessandro. “Era un sogno, è stato distrutto”

Guendalina ha deciso di lasciare l’Isola dei famosi. Una scelta inaspettata che ha sconvolto concorrenti, pubblico, opinionisti e la stessa Blasi. Le motivazioni dlella naufraga sono legate ai figli, e a questioni in sospeso probabilmente legati al suo ex, che recentemente è tornato in libertà dopo le accuse di aggressione. Nonostante le rassicurazioni del padre, non c’è stato nulla da fare. La naufraga ha deciso quindi di abbandonare il gioco. Per Guendalina è stata purtroppo la fine di un sogno.

Ilary Blasi l’ha annunciato ad inizio puntata che stasera ci sarebbero stati diversi colpi di scena. E infatti così è stato. Ad inizio puntata anche Alessandro Iannoni ha annunciato la sua intenzione di volersi ritirare dal gioco. Il motivo? Il giovane figlio di Carmen Di Pietro ha rivelato di non poter stare ancora un mese a Cayo Cochinos perchè deve tornare al più presto a studiare all’università perchè è già fin troppo in ritardo con gli esami:

“Sono arrivato qua come un ragazzo timido e legato alla mamma…Adesso sono indipendente…Per me per motivi di studio adesso ho un grosso problema a continuare…”. E la mamma al suo fianco non ha trattenuto le lacrime, anche se non ha fatto mistero di condividere la sua decisione perchè lo studio è sicuramente più importante di qualsiasi programma.

Alessandro Iannoni lascia l’Isola: “Questa mia decisione è legata all’univerisità”

Ilary Blasi non si è però data per vinta e ha voluto parlare da sola con il ragazzo in Palapa per capire se davvero il motivo per cui ha deciso di lasciare L’Isola dei Famosi è legato all’università. E il ragazzo, la cui mamma nelle scorse ore ha litigato con Gennaro, ha ribadito che il motivo è questo: “Sono un ragazzo molto preciso…Ti giuro che questa mia decisione è legata all’università…Ho organizzato fino fine maggio…Se sto qua ancora un mese vado fuori tempo…”

La conduttrice gli ha poi dato la possibilità di parlare con il suo migliore amico, che ovviamente ha cercato in tutti i modi di fargli cambiare idea. Tuttavia il giovane naufrago è rimasto fermo sulle sue posizioni: “Sono costretto a prendere questa decisione, mi dispiace molto…”

L’Isola, il naufrago lascia per sempre la Palapa: concorrenti distrutti

Successivamente la conduttrice ha voluto dare modo ad Alessandro Iannoni di salutare tutti i concorrenti del reality show, i quali non hanno nascosto la loro grande emozione. In questa occasione il ragazzo ha speso parole al miele soprattutto per i due fratelli Tavassi, Nicolas Vaporidis e ovviamente per sua mamma, che in questi mesi è stata una vera e propria ancora di salvezza per lui. Con tutta probabilità il giovane sarà insieme studio venerdì prossimo.

L’articolo Colpo di scena Isola dei Famosi: Guendalina lascia il programma insieme ad Alessandro. “Era un sogno, è stato distrutto” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.