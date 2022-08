colpo-di-scena:-totti-dedica-una-canzone-sui-social-ad-ilary-blasi.-web-in-delirio

L’attenzione su Totti e Ilary Blasi continua a non arrestarsi. Dall’ 11 luglio, giorno in cui hanno comunicato la loro separazione, la cronaca rosa e il gossip sono inarrestabili e affamati di sapere come si evolve la vicenda. Tante sono le cose che svelate in questo mese, tanti retroscena e segreti sono venuti a galla. Ciò che è certo è che tra i due il ritorno di fiamma è solo un’illusione dei fan in quanto sono sempre più lontani. Il gesto sui social di poche ore fa di Francesco è inequivocabile.

Dopo l’annuncio della fine del loro matrimonio, Ilary è volata in Africa con i figli per poi trascorrere dei giorni con i figli nella villa a Sabaudia. Dopodiché, il cambio di guardia è toccato a Totti. E’ proprio nella villa in cui i due hanno trascorso per 20 le vacanze che si sono rivisti ma è stato un incontro fugace e gelido. Si è detto, infatti, che i due si sono solo scambiati le chiavi di casa. La conduttrice, subito dopo, si è recata sulle Dolomiti, quasi come se stesse facendo di tutto per allontanarsi da Roma e da tutto il vortice mediatico da cui sono coinvolti da un mese. Al momento, invece, si trova nelle Marche, paese d’origine dei nonni, con i genitori, nonna Marcella e la sorella Melory.

Dal suo canto, invece, Totti è a Sabaudia e sta continuando la sua relazione con la romana Noemi Bocchi. E’ stato anche rivelato che la donna abbia preso in affitto una casa a San Felice Circeo, a pochi minuti da Sabaudia, proprio per trascorrere alcune settimane sia con i figli, avuti dall’ex marito, sia vicino al suo Francesco. Inoltre, si è detto che la donna aspetti un bimbo dal pupone in quanto avvistata in una clinica prestigiosa per donne incinte.

Ebbene, ciò che sta facendo scalpore nelle ultime ore è un gesto di Totti. Mentre Ilary è tornata sui social più attiva che mai pubblicando delle foto anche sexy che mettono in risalto il suo fisico pazzesco, lui, in questo mese, ha preferito un lacerante silenzio. Solo poche ore fa, però, ha pubblicato una instagram story che tutti credono fosse indirizzata alla sua ex moglie. Nel video si vede il mare e, in sottofondo, il capitano ha scelto il brano “Arrogante” del cantante Irama, ex concorrente di Amici.

La frase scelta ed inequivocabile è “E non mi importa se non sei più dalla mia parte, non è importante“. Tutto il popolo di instagram è convinto sia per Ilary e così ha iniziato anche ad insorgere contro di lui con dei commenti abbastanza forti. “Certo che non è importante quando si ha chi ti consola!! Bei caxxi!! Volevo vedere se era il contrario“. “Vergognati”. Se davvero fosse così, il loro ritorno di fiamma è sicuramente lontano anni luce ed anche un rapporto tranquillo, nonostante continuino a seguirsi a vicenda su instagram. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Colpo di scena: Totti dedica una canzone sui social ad Ilary Blasi. Web in delirio scritto su Più Donna da Bartolo Iammelli.