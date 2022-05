Colpo di scena Uomini e Donne: Riccardo choc: “Esco dal programma con lei”. Ida reagisce malissimo, cos’è successo

Maggio è il mese delle scelte per i protagonisti di Uomini e donne. Anche il cavaliere Riccardo Guarnieri, nonostante avesse già partecipato in passato al programma uscendo con Ida Platano, è ritornato pochi mesi fa ed ha fatto la sua scelta anticipatamente spiazzando tutto il pubblico in studio e non solo. La scelta è ricaduta su una corteggiatrice di cui nessuno si aspettava ma non tutto è andato per il meglio. Scopriamo insieme ciò che sta accadendo negli studi di Maria De Filippi.

Riccardo Guarnieri è ormai un volto molto noto del programma della De Filippi. Per la prima volta è entrato dalle scale di Uomini e donne più di 5 anni fa e ne è uscito innamoratissimo scegliendo, quella che allora era, l’amore della sua vita Ida Platano. La loro relazione è andata avanti per molti anni tra alti e bassi. I due, nel 2018 hanno partecipato anche a Temptation Island uscendo sempre più innamorati.

Meno di due anni fa, però, la coppia ha annunciato di voler interrompere la loro storia per incompatibilità nonostante l’amore e il bene ancora persistevano. Alcuni mesi fa, però, il cavaliere ha deciso di tornare nuovamente a far parte del programma. La sua decisione di tornare suscitò molto scalpore, soprattutto tra gli opinionisti, anche perché nello studio di UeD c’è tutt’ora anche Ida. Infatti, proprio pochi giorni fa, è accaduta una discussione tra Tina, Riccardo Guarnieri e la Platano.

Il cavaliere ha deciso di togliere il saluto alla sua ex dietro consiglio della Cipollari per far si che Ida non si illudesse di un eventuale ritorno di fiamma. Questo perché, agli occhi di tutti, la donna proverebbe ancora un sentimento nei confronti di Riccardo nonostante lo negasse costantemente. I due, infatti, hanno intrapreso strade diverse e conoscenze diverse anche all’interno del programma. E, addirittura, inaspettatamente Riccardo ha già scelto un’altra dama con cui uscire da Uomini e donne.

Riccardo Guarnieri, poche ore fa, ha preso una decisione che ha sconvolto tutti. Ha comunicato agli autori di voler abbandonare Uomini e donne ed uscire con una dama affinché potesse viversela fuori, lontano dalle telecamere. A dispetto dei sognatori che speravano in un ritorno di fiamma tra lui e Ida, la prescelta è Gloria. Quest’ultima, però, si sta frequentando col cavaliere Fabio, motivo per cui ha causato un bel due di picche al Guarnieri che è rimasto deluso e sconfortato in quanto aveva visto in lei un nuovo amore.

Uomini e donne, però, non è ancora terminato e non è detta l’ultima parola. Potrebbe essere che, la dama, lusingata dalle attenzioni del Guarnieri, cambierà idea e deciderà almeno di provarci. Dal suo canto, Riccardo non molla la presa né la speranza di averla al suo fianco. E Ida come la prenderà? Per ora lei ha una conoscenza col cavaliere Alessandro ma, sicuramente in puntata le verrà chiesto il suo pensiero in merito a questa buffa vicenda e non si escludono nuovi colpi di scena o discussioni. Non ci resta che attendere le nuove registrazioni del trono più famoso d’Italia.

