colpo-di-scena-uomini-e-donne,-veronica-prende-una-decisione,-l’addio-lascia-tutti-sotto-choc.-maria-furiosa

Nuova imperdibile settimana a Uomini e Donne. Il programma di Canale5 tornerà puntuale alle 14.45, dopo la pausa del weekend, per raccontare come proseguono le conoscenze di dame, cavalieri e tronisti. Al centro dell’attenzione finirà in particolare la nuova arrivata nel trono classico: Veronica Rimondi. La tronista, che ha già dimostrato di aver un bel caratterino, racconterà come stanno procedendo le sue prime conoscenze e in particolare parlerà di un corteggiatore.

Veronica a Uomini e Donne è infatti già uscita con un ragazzo, ma le cose non sarebbero andate per il verso giusto. In studio Veronica Rimondi spiazzerà tutti annunciando già la sua prima eliminazione. La ragazza deciderà di chiudere con il corteggiatore con cui è uscita dopo un’esterna poco piacevole.

Lite a Uomini e Donne oggi: nuovo scontro in studio per Armando Incarnato

Al centro della puntata del lunedì di Uomini e Donne oltre alla nuova tronista, messa in difficoltà dalla De Filippi venerdì scorso, finirà anche Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo venerdì scorso ha chiuso con Alessandra, dopo che tra loro c’è stato un bacio appassionato, e anche con Aneta ci sarebbero state molte incomprensioni. Oggi in studio il cavaliere finirà al centro di una nuova polemica e in particolare c sarà una lite tra Armando e Franco. Molto probabilmente alcune parole del partenopeo non saranno gradite dal suo interlocutore.

Uomini e Donne, 28 marzo: Ida e Alessandro messi da parte, Tina contro Pinuccia

Oggi a Uomini e Donne ci sarà anche un altro diverbio tra Tina Cipollari e Pinuccia. La bionda opinionista sembrerà proprio non gradire l’atteggiamento della protagonista del trono over. In puntata invece non si parlerà per niente di Ida Platano e Alessandro, segno che la loro storia ormai è stata definitivamente archiviata.

Maria subito mette in difficoltà la nuova tronista. Cos’è successo durante la presentazione

Ma torniamo a Veronica. Una volta che ha fatto il suo ingresso in studio a Uomini e Donne, Veronica Rimondi è stata subito messa in difficoltà da Maria De Filippi. Il motivo? Subito dopo averle chiesto come stesse, ha colto la palla al balzo per domandarle se ha paura di Tina Cipollari: “Come stai? Di Tina hai paura?” A quel punto la nuova tronista di Uomini e Donne, Veronica Rimondi, ha strabuzzato gli occhi, e poi si è limitata a dire di non temerla: “No…Perchè dovrei al momento?”

Tina Cipollari tranquillizza la nuova tronista di Uomini e Donne, Veronica Rimondi: “Non mi sta antipatica”

Successivamente ha preso la parola Tina Cipollari, la quale ha dapprima chiesto in maniera un po’ scocciata a Maia De Filippi il motivo per cui dovrebbe avercela con la nuova tronista di Uomini e Donne, Veronica Rimondi, e successivamente ha subito voluto tranquillizzarla asserendo di non avere assolutamente niente contro: “No, no…Non ho nulla contro…Ci mancherebbe…Di primo impatto mi sei simpatica…”

Gianni Sperti gela la nuova tronista Veronica: “Aspetta a cantare vittoria”

E’ poi intervenuto Gianni Sperti, che dopo essersi fatto una risata di gusto, ha voluto mettere in guardia subito la nuova tronista di Uomini e Donne, Veronica Rimondi, consigliandole di aspettare a tirare un sospiro di sollievo su Tina Cipollari perchè purtroppo in passato ha già cambiato idea nei confronti di molti suoi colleghi: “Aspetta a cantare vittoria…” Veronica Rimondi ha poi dichiarato a Maria De Filippi che suo padre ha mosso più di qualche dubbio su questa sua nuova avventura. Riuscirà a trovare l’amore?

