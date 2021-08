colpo-grosso-di-signorini,-maria-de-filippi-gli-dice-si-per-il-grande-fratello.-ecco-chi-ruba-al-suo-programma

Signorini riceve l’ok di Maria De Filippi: colpo grosso. Continuano le indiscrezioni sui nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini pesca ancora dallo show della De Filippi? Sono giorni caldissimi in casa Mediaset per definire chi saranno i protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello VIP. Al timone della trasmissione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che in una recente intervista ha dichiarato di voler creare il giusto mix tra giovani e “senatori”, senza però dare troppo spazio agli influencer.

“Preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare età, esperienze, tipologie umane…” Insomma, quando si accendono le luci dello show il grosso è già fatto. Non voglio influencer o personaggi provenienti dal web nel nuovo Grande Fratello. Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma. Per me è come dipingere un quadro”.

Nelle ultime ore si sono fatti svariati nomi tra i vip che potrebbero prendere parte alla nuova stagione del Grande Fratello Vip. Giucas Casella, Manila Nazzaro, oppure la sorprendente auto-candidatura di Sandra Milo. A quanto pare però Signorini e company sarebbero intenzionati a pescare anche da Amici, lo show di Maria De Filippi che tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. Ecco quindi che gli autori hanno deciso di piazzare il doppio colpo.

Grande Fratello Vip, Moreno e Luca Vismara tra i probabili concorrenti

Stando alle ultime indiscrezioni sono due cantanti ad essere stati inseriti nella lista di possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Moreno e di Luca Vismara Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi. Entrambi hanno un passato nella scuola di Amici: il rapper Moreno, in particolare, ha vinto l’edizione 2013. Ed ha già esperienza nei reality essendo arrivato in finale all’Isola dei Famosi nel 2017.

Percorso simile anche per Luca Vismara che ha partecipato ad Amici nel 2017 e all’Isola nel 2019. Oltre ad essere famoso per la sua musica, Luca ha avuto anche una frequentazione con Tommaso Zorzi. Al momento nessuno dei due ha rilasciato un’intervista ufficiale, quindi la conferma non è ancora arrivata però pare che abbiano chiesto consiglio a Maria de Filippi, colei che li ha scoperti, e che la conduttrice abbia dato il suo assenso inducendoli a partecipare al Grande Fratello.

Voi che ne pensate? Vi piace l’idea di vederli nella casa più spiata d’Italia? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Colpo Grosso di Signorini, Maria de Filippi gli dice si per il Grande Fratello. Ecco chi ruba al suo programma proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.