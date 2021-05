Stefania Orlando torna in casa Rai e lo fa in grande stile, come ospite in una delle trasmissioni più seguite del momento. Con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip la donna è tornata sull’onda della popolarità. La sua amicizia con Tommaso Zorzi è stata amata e ha regalato agli italiani bei momenti di televisione, al punto che i due sono stati definiti il re e la regina della casa. Giunta in finale, ha anche battuto al televoto la temutissima Dayane Mello, l’unica che secondo i pronostici avrebbe potuto tener testa al giovane influencer, che poi ha vinto l’ambito premio finale.

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha deciso di valutare bene le diverse proposte che le sono state fatte. Riconoscente alla Mediaset, ha partecipato al Maurizio Costanzo Show, ad Avanti un Altro Pure di Sera di Paolo Bonolis, a Live-Non è la D’Urso. Ma non è passata da un salotto all’altro, cercando di razionalizzare il successo improvviso e sfruttarlo al meglio, senza incorrere nella sovraesposizione. Al contrario di quello che ha fatto Tommaso Zorzi, oggi impegnato nel ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, che gli ha dato però la possibilità di condurre il sui Punto Z su Mediaset Play.

Tornando a Stefania Orlando, ricordiamo che la gran parte della sua carriera televisiva si svolge in casa Rai. Anche nel corso degli ultimi anni, dove la sua popolarità era diminuita, ha lavorato come opinionista fissa a Unomattina in famiglia, dal 2011 al 2020. Oggi la conduttrice torna sulla rete di Stato come ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta. Il conduttore la presenta con tutti gli onori, facendo pensare a un vero e proprio corteggiamento da parte del canale. Che per la show girl sia finalmente pronta una proposta di tutto rispetto, che possa rivederla alla guida di un programma?

Stefania Orlando torna su Rai? Di chi prenderà il posto?

“Finalmente! Bentornata a casa Stefania. Questa è via Teulada ed è casa tua, questa è la Rai e sei stata accolta come meriti, quindi bentornata a casa”. Sono queste le parole con cui Alberto Matano ha accolto Stefania Orlando nella sua trasmissione. Già si comincia a vociferare di una trasmissione tutta sua sulla rete di Stato. Ma la conduttrice non ha voluto sbilanciarsi sull’argomento. In una recente intervista ha affermato “Ne ho viste troppe per espormi prima che le cose siano fatte”. Una frase che fa capire chiaramente che qualcosa in ballo c’è, ma non è stato firmato ancora alcun accordo.

Che sia in Mediaset o in Rai, sappiamo che a partire da settembre Stefania Orlando avrà un ruolo importante nel piccolo schermo. Il suo sogno? "Confesso di sentirmi una donna realizzata, ma se proprio devo sognare, vorrei un mio programma, un talk dove confrontarmi con gli ospiti su tutti gli argomenti. Credo che lo potrei gestire con estrema sicurezza. Vorrei avere la fiducia di una rete, quella che forse è mancata in questi anni". Adesso bisogna solo aspettare di vedere quale tra le reti concorrenti le accorderà questa ambita fiducia. Intanto, sicuramente, entrambe competono per averla nei loro salotti. E stando alle ultimi voci il suo posto potrebbe essere proprio accanto ad Alberto Matano alla conduzione de La vIta in diretta, andando così a prendere il posto della Cuccarini. Che ne pensate?