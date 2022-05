colpo-grosso-rai,-arrivano-elisa-isoardi,-alessia-marcuzzi-e-caterina-balivo.-ecco-chi-sostituiscono-da-settembre,-fan-sotto-choc

Elisa Isoardi, Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo potrebbero continuare la loro carriera nel mondo del piccolo schermo su Rai 2. Sarebbe questo, a quel che si dice, il canale designato per accogliere le tre donne che nell’ultimo periodo sono state fatte fuori. In effetti la rete di Stato sta cercando di portare aria di novità sul suo secondo canale. Negli ultimi anni lo share non è stato esaustivo, e anche la trasmissione più promettente finiva per non riuscire ad avere successo. E’ il motivo per il quale è stata fatta fuori Bianca Guaccero, che ha appena detto addio alla sua posizione a Detto Fatto.

Volti nuovi per Rai 2, ma vecchi per il piccolo schermo. Partiamo da Elisa Isoardi. Sembrava che il suo futuro in Rai sarebbe stato roseo quando le hanno affidato la conduzione di La prova del cuoco al posto di Antonella Clerici. Successivamente, però, la sua partecipazione a Ballando con le stelle come concorrente sembra averle tarpato le ali. La rete di Stato ha fatto un cambio di rotta e ha eliminato dal palinsesto il programma a lei destinato, che è stato poi successivamente affidato a un’altra presentatrice. Inutili i tentativi della donna di entrare nel mondo di Mediaset.

Ci ha provato, con le sue ospitate a Striscia la Notizia e partecipando come naufraga a L’isola dei famosi. Ma i reality non portano fortuna a Elisa Isoardi, che dopo il suo ritorno in Honduras è rimasta definitivamente a casa. Adesso sembra che Rai 2 le stia riservando uno show che andrà in onda la domenica pomeriggio. Una trasmissione particolare, perché non si svolgerà in uno studio ma on the road. C’è poi Alessia Marcuzzi, che ha prestato moltissimi anni della sua carriera alla Mediaset. Il suo contratto però è terminato l’anno scorso e non è stato rinnovato.

Negli ultimi periodi l’abbiamo vista alla conduzione di Le iene insieme a Nicola Savino e al timone della versione Vip di Temptation island. Ma entrambi gli show le sono stati tolti. Il primo è stato affidato a Teo Mammucari insieme a Belen Rodriguez, mentre il secondo è stato eliminato dal palinsesto. Su Rai 2 sembra che la donna potrà rimettersi in gioco con uno show che andrà in onda in prima serata a partire dal prossimo novembre. Il programma, per la precisione, sarebbe composto da cinque o sei puntate e sarebbe prodotto da Endemol Shine, secondo le anticipazioni di Dagospia.

Infine c’è Caterina Balivo. Lei è l’unica ad aver preso di sua spontanea volontà la decisione di abbandonare il mondo del piccolo schermo. E’ successo durante la prima fase della pandemia di Covid-19, quando la donna ha deciso di rimanere a casa e dedicarsi interamente alla sua famiglia. Ma adesso è ritornata più agguerrita che mai. L’abbiamo vista come giudice a Il cantante mascherato già per due stagioni, ma adesso sembra essere arrivato il momento di avere uno show tutto suo. Su Rai 2 dovrebbe essere alla guida di una trasmissione estiva in seconda serata il cui debutto è previsto per la fine del prossimo luglio.

