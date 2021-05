Nel sud-ovest della Francia c’è un piccolo comune adagiato tra colline verdeggianti: si chiama Gaujacq e, grazie alle straordinarie caratteristiche del suo territorio (temperature invernali equilibrate ed estive simili a quelle della Cina e del Giappone, piogge distribuite durante tutto l’anno e venti assenti), è diventato la culla delle coltivazioni del fiore amato da Mademoiselle Coco. Per questo dal 1998, la maison conduce un progetto d’eccezione, avviato in collaborazione con Jean Thoby, esperto internazionale che da decenni cura un santuario botanico che ospita ben 2.000 varietà di camelia. Tra cui persino due cespi nati dalle piante madri che sarebbero state ordinate dalla stessa Gabrielle più di un secolo fa. A pochi chilometri da questo paradiso vegetale sorge l’azienda agricola dove la maison coltiva la rara Camelia Japonica Alba Plena, destinata a scomparire se non fosse per l’esistenza di questo progetto.

Il santuario botanico di Jean Thoby

«Nell’azienda agricola, le 2.700 piante di Camelia Japonica Alba Plena vengono coltivate in piena terra secondo pratiche agricole ambiziose e rispettose dell’ambiente, senza l’impiego di sostanze chimiche. Una coltivazione sperimentale agroecologica messa a punto secondo un procedimento di agroforestazione, per preservare e valorizzare le qualità naturali della pianta. Questa coltivazione permanente simbiotica ha come scopo l’arricchimento del suolo, per rinforzare l’ecosistema che esiste tra la pianta, la terra e l’acqua e rafforzare allo stesso tempo la capacità delle piante di resistere alle malattie”, spiega Philippe Grandry, responsabile delle coltivazioni Chanel. Un luogo unico, quindi, anche nella sua architettura: le specificità locali degli edifici originali sono state infatti mantenute e valorizzate, aggiungendo un laboratorio all’avanguardia per permettere la sperimentazione nei campi e la realizzazione in loco dei primi test sulle piante.

La nuova struttura all’interno dell’azienda agricola dove si coltivano le camelie Chanel

La geografia del luogo è alla base del progetto: la disposizione ad angolo per la protezione dai venti provenienti da ovest e la volumetria dell’edificio principale sono stati mantenuti attorno a una nuova struttura in legno. I materiali utilizzati sono tutti naturali (legno, pietra, terra) e all’interno, la luce e l’aria sono state trattate come risorse a tutto tondo. Ogni ambiente riceve infatti la luce del giorno mentre le acque utilizzate sono fitodepurate e impiegate soprattutto per l’irrigazione dei campi. Un approccio che ha ottenuto la certificazione di Haute Valeur Environnementale (HVE – alto valore ambientale) di livello 3 per la coltivazione dei 70 acri e l’etichetta “conversione all’agricoltura biologica”.

Nei laboratori fitochimici di Gaujacq vengono estratti i principi attivi naturali utilizzati per la composizione dei trattamenti skincare del brand francese. La camelia, infatti, è una forza della natura: inodore e bellissima, è estremamente resistente, ha eccezionali proprietà idratanti ed è ricca di polifenoli. Caratteristiche eccezionali, che ne hanno fatto la star della linea Hydra Beauty che proprio nel mese di maggio celebra una sorpresa. L’arrivo di Camellia Glow Concentrate, il nuovo trattamento idratante concentrato microesfoliante a base di AHA. Una vera sferzata di luminosità e freschezza per la pelle, ottenuta proprio grazie all’estratto di lievito di camelia ricavato dai fiori freschi, in grado di riequilibrare l’idratazione a livello cellulare.