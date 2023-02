Com 1.136 casos confirmados de dengue, Presidente Prudente decreta situação de emergência em saúde pública

Até o momento, há 1.624 exames aguardando resultado, um óbito confirmado e dois suspeitos. Secretaria de Saúde do DF faz ação de combate ao mosquito aedes aegypti

Breno Esaki/Saúde-DF

O prefeito Ed Thomas (sem partido) decretou nesta sexta-feira (17), em edição extraordinária do Diário Oficial Eletrônico (DOE), situação de emergência em saúde pública após o crescimento do número de casos de dengue em Presidente Prudente (SP).

Conforme o decreto nº 34.008/2023, as ações de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e o atendimento às pessoas infectadas pelo vírus serão intensificadas na cidade.

Desde o início de 2023, já são 1.136 casos, além de 1.624 exames aguardando resultado. Há, ainda, um óbito confirmado e dois suspeitos.

Para decretar situação de emergência, o prefeito considerou a rápida evolução da doença no município, o óbito confirmado e os que ainda estão em investigação, o alto índice pluviométrico, a limitação de ações de bloqueio e o desabastecimento de inseticida por parte do Ministério da Saúde.

Entre as medidas impostas pelo decreto municipal, estão:

Fica autorizada, em caráter excepcional, a contratação temporária de profissionais de saúde, bem como pagamento de horas extras aos servidores da pasta;

A administração municipal também fica autorizada a determinar e executar quaisquer medidas necessárias ao controle das doenças e do mosquito transmissor, nos termos da lei municipal nº 9.249/2016.

O texto ainda determina a mobilização intensiva da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), Vigilância Epidemiológica e dos órgãos de saúde no controle da proliferação do Aedes aegypti no município.

