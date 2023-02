Com 100% de ocupação na rede hoteleira, São Pedro tem turismo aquecido durante o Carnaval

No domingo (19), segundo o secretário, o município recebeu cerca de 20 mil pessoas. A previsão é que nesta segunda-feira (20) sejam mais 20 mil. Volta do carnaval após suspensão pela Covid movimenta o turismo na região de Campinas

Por conta do “feriado” prolongado de Carnaval, o turismo na região de Piracicaba (SP) está aquecido. A rede hoteleira de São Pedro (SP) atingiu 100% de ocupação, segundo a prefeitura.

A cidade fica na Serra do Itaqueri e é uma das regiões mais quentes do estado de São Paulo. Muitos turistas vão até a cidade em busca de tranquilidade, mas o município também conta com matinês e festas para quem gosta da folia.

Uma das atrações é a banda “Encantada”, que agita o Carnaval da cidade com as tradicionais marchinhas.

Banda ‘Encantada’ agita Carnaval em São Pedro

“Nós gostamos muito do que está acontecendo aqui. À noite, as festividades que estão tendo, está muito bonito. As duas cidades, tanto aqui [São Pedro], quanto Águas, que a gente está passando pelas duas cidades, está muito bom”, afirmou Ana Paula Guerra.

O autônomo Renato Bandeira viajou de São Paulo até São Pedro para o feriado e disse que está gostando. “Uma maravilha e esse show aqui foi um espetáculo. Surpreendeu”, contou.

Já Karen Bandeira, esposa de Renato, é boliviana e elogiou a folia da cidade. “A gente gosta de dançar. Eu gosto muito do Brasil, esse lugar é maravilhoso. Gosto muito que casei com um brasileiro”, brincou.

“Depois de dois anos sem Carnaval, nós pensamos em uma estrutura para alegrar a nossa população local e para receber bem os turistas”, afirmou o secretário de Turismo de São Pedro, Ronaldo Gasparelo

No domingo (19), segundo o secretário, o município recebeu cerca de 20 mil pessoas. A previsão é que nesta segunda-feira (20) sejam mais 20 mil.

Além de São Pedro, a vizinha Águas de São Pedro também tem o movimento aquecido durante os dias de Carnaval. O município deve receber cerca de 60 mil pessoas ao longo dos quatro dias.

