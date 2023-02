Com 30 anos de história, Liceu Albert Sabin celebra a educação

Ao longo de seus 30 anos, o Liceu Albert Sabin, de Ribeirão Preto (SP), manteve-se atualizado, sempre com o foco na educação como formação para a vida O Liceu Albert Sabin estimula os alunos para lidar e resolver questões presentes na sociedade e na vida

O Sabin, instituição de referência em ensino, auxilia no desenvolvimento social, aprimora habilidades e competências dos alunos em diversas fases do desenvolvimento. Além de desempenhar um papel fundamental na formação do conhecimento, tem um ensino atualizado e colabora na inserção de valores e comportamentos éticos cotidianos. Somando as experiências da Educação Infantil, Fundamental I e II, Ensino Médio e Pré-Vestibular, tanto nacional quanto internacional, o Liceu Albert Sabin completa uma trajetória de 30 anos de sucesso e excelência na área educacional. Assim, a instituição faz história na cidade de Ribeirão Preto (SP) e região, ajudando a transformar a vida de milhares de estudantes com ensino qualificado.

Humanismo, comprometimento, confiança e formação são os pilares que vigoram desde a sua fundação, realizada por Nicolau Dinamarco Spinelli e José Fávaro Júnior. A trajetória de sucesso do Sabin, em 1991, teve um marco histórico: as instalações das unidades escolares Golfe e Califórnia. Essas contam, até hoje, com educadores altamente qualificados que, por sua vez, garantem uma formação sólida e significativa aos estudantes.

Essas unidades, modernas e funcionais, têm estruturas físicas diferenciadas a fim de contribuir com os objetivos pedagógicos de cada nível de ensino.

O Liceu Albert Sabin oferece uma ampla e completa grade de atividades físicas e esportivas para os alunos

Os espaços escolares são amplos e convidativos, há jardins e áreas abertas. As salas de aula são climatizadas, os ginásios são amplos e modernos e as bibliotecas contêm grandes acervos atualizados. Além disso, laboratórios científicos e de informática, cantinas e enfermarias fazem parte das unidades. Em ambas, a prioridade é o conforto e segurança dos alunos.

Com uma proposta pedagógica centrada no estudante, que tem como foco o desenvolvimento integral do indivíduo, cidadão e futuro profissional, integra conteúdos interdisciplinares para sua formação. Logo, o Liceu Albert Sabin educa formando para a vida. Trata-se de uma escola acolhida por Ribeirão Preto e região como símbolo de humanismo, rigor acadêmico e inovação.

A permanência e a solidez da instituição, nesses 30 anos, refletem a excelência do projeto pedagógico reconhecido pela comunidade. Consolidada ao longo dos anos, com muita presença e comprometimento, essa robustez sempre possibilitou diálogo aberto com as famílias para a construção da história e formação das crianças e jovens.

Liceu Albert Sabin – Unidade Golfe

Conforto, funcionalidade e segurança estão garantidos na Unidade Golfe do Liceu Albert Sabin. Criada para os alunos da Educação Infantil (crianças de 2 a 5 anos), Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano), possui ampla área verde ao redor de seus prédios, salas de aula climatizadas, biblioteca, laboratório de Ciências, sala de robótica, Espaço Maker, sala de audiovisual, cozinha experimental, quadras poliesportivas, pista de atletismo, parque infantil, pátios, cantina e restaurante. A escola possui, também, uma enfermaria, que atua em plantões diários, das 7h30 às 19h, e acolhe os alunos com ocorrências específicas.

Liceu Albert Sabin – Unidade Califórnia

Pensada para receber os alunos do Ensino Médio e do Pré-Vestibular, em localização privilegiada, próximo do Ribeirão Shopping, a Unidade Califórnia é composta por quatro amplos e arejados blocos que abrigam modernas salas de aula, laboratórios de Informática e Ciências, biblioteca, anfiteatro, estúdio de rádio, TV e fotografia, complexo esportivo, cantina e restaurante. O prédio é acessível a portadores de deficiências físicas. A segurança é cuidada por uma equipe especializada. Há, também, enfermaria e convênio médico móvel para atendimentos de emergência.

