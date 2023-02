Com 30 pacientes à espera nas UPAs, Ciop reivindica ao Estado abertura de mais vagas hospitalares na região de Presidente Prudente

Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Eleuses Paiva, reuniu-se com prefeitos e lideranças do Oeste Paulista, em agenda oficial neste sábado (4). Paiva reuniu-se com lideranças em Presidente Prudente (SP) neste sábado (4)

O Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop) solicitou neste sábado (4) ao secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Eleuses Paiva, a abertura de mais vagas de internações hospitalares para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na região de Presidente Prudente (SP).

Paiva, que assumiu o cargo em janeiro juntamente com o novo governador paulista Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), cumpriu sua primeira agenda oficial no Oeste Paulista como secretário em visita a Presidente Prudente, neste sábado (4).

Segundo o Ciop, existe atualmente o represamento de 30 pacientes que aguardam vagas de internações nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Conjunto Habitacional Ana Jacinta e do Jardim Guanabara, em Presidente Prudente, ou seja, 15 pessoas em cada.

Ainda segundo o Ciop, o secretário sinalizou positivamente para atender as demandas da região.

Dirigentes do Ciop reuniram-se com Eleuses Paiva em Presidente Prudente (SP)

O secretário disse que pretende mudar a gestão da fila da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross).

“O Estado vai atuar num primeiro momento fazendo mutirões. Mas o importante é que cada pessoa saiba a sua localização na fila. Hoje nenhum gestor tem condição de falar pra você o tamanho da fila. Nós temos a fila [da] Cross, que normalmente é o que é divulgado, mas cada hospital tem uma fila, cada município tem uma fila”, afirmou Paiva.

Ele também revelou a intenção de criar microrregiões de saúde e definir as vocações de cada hospital, inclusive, os de menor porte. Isso, segundo o Estado, deve permitir uma melhor redistribuição de vagas e ampliação do atendimento, usando a estrutura já existente.

“Temos no Estado de São Paulo 200 hospitais que nós chamamos de HPP, são os hospitais de pequeno porte. Esses hospitais de pequeno porte normalmente trabalham com uma lotação na ordem de 30% a 40%. A ideia é que nós possamos ampliar isso pra 85% a 90%”, explicou Paiva.

O consórcio intermunicipal, que estava representado pelo presidente Roger Fernandes Gasques (PSDB), prefeito de Álvares Machado (SP), e pelo diretor de Saúde Cláudio Monteiro, manifestou durante o encontro com Eleuses Paiva o interesse na aproximação com o governo do Estado para a resolução de problemas públicos do Oeste Paulista.

“O auxílio do governo do Estado vai fortalecer a região e também contribuir na resolução das vagas de internação. Hoje há um represamento muito grande de vagas, as UPAs absorvem todos os pacientes e necessitamos de um maior respaldo quanto à contingência de vagas”, afirmou Monteiro.

O secretário passou pelo Hospital Regional (HR) e pelo Hospital de Esperança e encerrou a visita em um encontro com prefeitos de 40 cidades da região, no Centro Cultural Matarazzo, na Vila Marcondes, em Presidente Prudente. A reunião foi acompanhada ainda por secretários municipais de Saúde e lideranças do segmento, como o promotor de Justiça Gilson Amâncio de Souza e a dirigente regional de Saúde, Marlene Damasceno.

Também estavam presentes os deputados estaduais Mauro Bragato (PSDB) e Ricardo Madalena (PL), além do prefeito de Presidente Prudente e presidente da União dos Municípios do Pontal do Paranapanema (Unipontal), que foi a entidade organizadora do evento, Ed Thomas (sem partido).

