Com 30 tabletes de maconha escondidos em mala de viagem, homem é preso por tráfico de droga em Presidente Venceslau

Ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (6) no km 616,500 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270). Homem, de 21 anos, é preso por tráfico de droga, em Presidente Venceslau (SP)

Um homem, de 21 anos, foi preso em flagrante por tráfico de droga, na madrugada desta segunda-feira (6), no km 616,500 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau (SP).

Conforme a Polícia Rodoviária, os policiais abordaram um ônibus de linha interestadual, que realizava o itinerário Ponta Porã (MS)-São Paulo (SP) e, durante fiscalização, localizaram uma mochila com sete tabletes de maconha.

Além disso, a corporação localizou uma mala de viagem com 30 tabletes da mesma droga, no bagageiro externo do veículo.

O entorpecente, que totalizou 31,290 kg, pertencia a um homem de 21 anos, morador de Feira de Santana (BA), que foi preso em flagrante por tráfico de droga e permaneceu à disposição da Justiça.

