Com 35 indígenas no CadÚnico, Campinas faz ação para aumentar assistidos; crise Yanomami estimula adesão, diz entidade

Cadastro é o principal instrumento dos governos para a inclusão de famílias de baixa renda em programas assistenciais. Estimativa é de que metrópole tenha cerca de 2 mil moradores indígenas. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas (SP) iniciou nesta quinta-feira (2) uma ação para regularizar indígenas no Cadastro Único (CadÚnico), seja para realização de cadastros novos ou atualizações. Atualmente, segundo a pasta, 35 indígenas (15 famílias) estão regularizadas.

O CadÚnico é o principal instrumento dos governos municipal, estadual e federal para a inclusão de famílias de baixa renda em programas. Portanto, quem não se regulariza, fica sem receber benefícios assistenciais.

Dados do último Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, apontam que a metrópole tem, ao todo, 1.043 pessoas identificadas como indígenas, terceiro maior número do estado.

A estimativa, porém, é de que esse número já esteja perto de 2 mil atualmente, mas vale ressaltar que não são todos que se encaixam nos critérios do CadÚnico, que atende famílias que ganham até 3 salários mínimos. Não há um balanço sobre quantas famílias indígenas, de fato, enquadram-se.

Presidente da Organização da Sociedade Civil (OSC) Etnocidade de Campinas, Lu Ahamy cita a visibilidade importância do cadastro como ferramenta para aumentar a visibilidade dos povos.

“É um começo para que, primeiro, ele seja visibilizado como indígena. No cadastramento, ele tem que falar quem ele é, não tem que ter medo de falar quem ele é, para que ele possa preservar seus direitos como cidadão, e que a sociedade, principalmente junto aos órgãos públicos, possam ver que existem os indígenas no contexto urbano”, destaca.

Crise Yanomami estimula adesão

Os povos indígenas ganharam mais evidência nos últimos dias, com a crise humanitária na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, que está em emergência de saúde desde o dia 20 de janeiro.

Para Ahamy, a tragédia na maior reserva indígena do país estimula os povos originários que vivem em cidades a almejarem maior visibilidade.

“A influência disso é que os indígenas que estão hoje no contexto urbano percebem a importância da visibilidade de preservar seus direitos como cidadão. Mesmo que eu esteja dentro do contexto urbano ou dentro do contexto de comunidade indígena, vou ser indígena. Não vim a esse contexto invadindo o espaço do não indígena, vim dentro de um espaço que um dia me pertenceu como meu território e que a urbanização, em algum momento, fez com que eu recuasse.”

Criança Yanomami desnutrida é atendida no Hospital da Criança Santo Antônio, em Boa Vista

Michael Dantas/AFP

Além disso, ela ressalta a importância da troca de informações entre os povos indígenas e não indígenas.

“A importância de eu estar no contexto urbano é que os nossos povos das comunidades saibam o que está acontecendo aqui; é através de nós que estamos aqui, que os não indígenas saibam o que está acontecendo lá. É um meio de dizer que nós podemos fazer. Sim, o que aconteceu [com o povo Yanomami] deu uma visão diferente para nós.”

Ação para aumentar inscritos

Nesta quinta-feira, no primeiro dia da ação realizada pela prefeitura para aumentar os inscritos no CadÚnico, 14 indígenas compareceram à sede da OSC Etnocidade e fizeram a regularização, sendo cinco cadastros novos e nove, atualizações.

Já na sexta (3), a iniciativa deve ocorrer no distrito de Barão Geraldo, a partir das 14h, em uma van estacionada na Rua Santa Isabel, altura do numeral 2164. Uma outra ação semelhante está prevista para março.

“Estamos fazendo uma busca ativa, procurando representantes das comunidades indígenas, para que a gente possa alcançar essas pessoas e fazer o cadastramento. Então a gente tem feito um trabalho de alcançá-los, para que eles possam, sim, ter direito ao benefício de transferência de renda, que a porta de entrada é o Cadastro Único”, afirmou ao g1 a Secretária de Assistência Social, Vandecleya Moro.

Outros locais de atendimento

Durante o restante do ano, Campinas também conta com 22 postos descentralizados para o cadastramento ou atualização dos dados das famílias no Cadastro Único. Veja a lista:

Postos Região Norte

Agiliza Nova Aparecida

DAS Norte

CRAS Espaço Esperança

Postos Região Sul

CRAS Campo Belo

CREAS Sul

CRAS Bandeiras

DAS Sul

Postos Região Sudoeste

CRAS Novo Tempo

DAS Sudoeste

CREAS Sudoeste (Antigo Núcleo Maria Rosa)

CRAS Nelson Mandela

CRAS Campos Eliseos

Postos Região Noroeste

CRAS Dandara Dos Palmares (Antigo CRAS São Luís)

DAS Noroeste

CRAS Laudelina De Campos (Bassoli)

CRAS Satélite Íris

CRAS Florence

Postos Região Leste

DAS Leste

CRAS Anhumas

Centro Pop

CRAS Flamboyant

Espaço Cidadão

Nesses locais, o atendimento à população é feito por agendamento, através do telefone 156 ou pelos seguintes números de WhatsApp do Cadastro Único:

Região Norte: (19) 99392-4913

Região Sul: (19) 99443-8253

Região Sudoeste: (19) 99493-1419

Região Noroeste: (19) 99548-1412

Região Leste: (19) 99476-4677

Documentação necessária

O próprio beneficiário pode buscar as unidades de assistência social da prefeitura ou postos do Cadastro Único nas cidades.

Para o Responsável Familiar (RF): o CPF, de preferência, ou Título de Eleitor. Somente as famílias indígenas e quilombolas são dispensadas dessa obrigatoriedade e podem apresentar qualquer outro documento;

Para as demais pessoas da família: o RF deve apresentar pelo menos um dos documentos abaixo para cada componente familiar:

– CPF, de preferência; ou

– Certidão de Nascimento; ou

– Certidão de Casamento; ou

– Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) – para indígenas que possuem apenas esse documento; ou

– Carteira de Identidade – Registro Geral de Identificação (RG);

– Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou

– Título de Eleitor.

Vittorio Rienzo