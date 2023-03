Aulas acontecem de 17 de abril a 12 de junho e serão ministradas pelo professor Haroldo Lobo Garcia. Com 40 vagas, Secult e Projeto Guri abrem inscrições para curso online e gratuito de viola caipira na região de Presidente Prudente (SP)

TV TEM/Reprodução

Estão abertas as inscrições para o curso “Aprendendo Instrumentos – Viola Caipira e seus Encantos”, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e o Projeto Guri. São 40 vagas disponíveis para interessados da região de Presidente Prudente (SP), que podem realizar a matrícula de forma online e gratuita até a próxima segunda-feira (3).

As aulas serão oferecidas na modalidade de Educação a Distância (EAD) e ministradas pelo professor Haroldo Lobo Garcia, de 17 de abril a 12 de junho, todas as terças-feiras, às 19h.

Os alunos terão a oportunidade de aprender os mais variados ritmos, como toada, cateretê, guarânia, cururu, valseado, pagode caipira, além de acordes, escalas duetadas, solos, ornamentos, histórias, dentre outras, por meio de exercícios de técnica e percepção musical.

De acordo com a Secult, a idade mínima do participante deve ser de oito anos, não sendo obrigatório ter o instrumento. A prática ainda oferece a oportunidade de participação como ouvinte com o objetivo de “ampliar o repertório cultural”.

Inscrições

As inscrições vão até segunda-feira (3) e, para garantir a vaga, os interessados deverão preencher um formulário de inscrição online e gratuito.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi