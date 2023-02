Com 61 toneladas de materiais já recolhidas, mutirão cata-treco passará pelas zonas norte e leste de Presidente Prudente

Caminhões percorrerão as ruas dos bairros neste sábado (4) recolhendo materiais como sofás velhos, eletrodomésticos, pneus, entre outros itens que estejam em calçadas, canteiros centrais e terrenos vazios. Mutirão cata-treco passa pelas zonas norte e leste de Presidente Prudente (SP) neste sábado (4)

Cedida/AI Prudenco

Cinco caminhões do mutirão cata-treco passarão pelas zonas norte e leste de Presidente Prudente (SP) recolhendo materiais inservíveis neste sábado (4), a partir das 8h.

Parceria entre a prefeitura e a Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco), a ação de limpeza e conservação já recolheu, em três semanas, 61 toneladas de materiais pelas ruas da cidade.

Neste sábado, os cinco caminhões cata-trecos serão divididos em duas equipes. Uma delas dará sequência ao recolhimento de materiais no Conjunto Habitacional João do João Domingos Netto, onde está concentrada grande parte da demanda, segundo a prefeitura.

Já a outra, atuará na zona leste, passando pela Avenida Tancredo Neves, pelo Residencial Itapuã, pelo Jardim Itapura II e pelo Parque Alvorada.

Com início às 8h, a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até as 15h, ao fim do itinerário.

Mutirão cata-treco passa pelas zonas norte e leste de Presidente Prudente (SP) neste sábado (4)

Cedida/AI Prudenco

Os caminhões percorrerão as ruas dos bairros recolhendo materiais inservíveis, como sofás velhos, colchões, guarda-roupas, eletrodomésticos, pneus, entre outros itens que estejam em calçadas, canteiros centrais e terrenos vazios.

Ainda de acordo com a prefeitura, os trabalhos serão mantidos aos fins de semana, “conforme o cronograma elaborado para atender prioritariamente as maiores demandas”.

Mutirão cata-treco passa pelas zonas norte e leste de Presidente Prudente (SP) neste sábado (4)

Cedida/AI Prudenco

Mutirão cata-treco passa pelas zonas norte e leste de Presidente Prudente (SP) neste sábado (4)

Cedida/AI Prudenco

Mutirão cata-treco passa pelas zonas norte e leste de Presidente Prudente (SP) neste sábado (4)

Cedida/AI Prudenco

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

pappa2200