Com 6,7 kg de peixes, dois homens são multados em R$ 4,5 mil por pesca predatória, em Lucélia

Polícia Ambiental apreendeu três pintados, um barco, um motor de popa, um remo e um tanque de combustível. Homens são multados por pesca predatória, em Lucélia (SP)

Dois homens, de 42 e 51 anos, foram autuados em R$ 4,5 mil por pesca predatória em período proibido. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (25) próximo à Cachoeira Salto Botelho, no Rio Aguapeí, em Lucélia (SP).

De acordo com a Polícia Ambiental, os agentes abordaram os dois envolvidos no local e constataram que haviam capturado três peixes da espécie pintado, com medida abaixo da permitida. O pescado totalizou 6,7kg.

Os policiais elaboraram dois Autos de Infração Ambiental no valor de R$ 2.267,40 cada, totalizando R$ 4.534,80, por pesca predatória, conforme artigo 35 da Resolução SIMA n° 05/21, que dispõe sobre “pescar em período ou local no qual a pesca seja proibida”.

A legislação prevê multa de R$ 1 mil com acréscimo de R$ 20 por quilo ou fração do produto da pesca, ou por espécime quando se tratar de produto de pesca para uso ornamental. A Polícia Ambiental informou também que as autuações tiveram o valor dobrado devido ao período de Piracema.

Além dos peixes, foram apreendidos um barco, um motor de popa, um remo e um tanque de combustível. Os materiais foram depositados na sede da Polícia Ambiental em Dracena (SP) e os peixes, por estarem impróprios para o consumo humano, foram encaminhados à vala sanitária.

Os homens também responderão criminalmente pelo caso.

