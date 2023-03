Com 7,9 mil inscritos, concurso dos Bombeiros tem concorrência de até 339 por vaga; provas serão no próximo domingo (12)

Locais da prova objetiva e números da concorrência foram divulgados pelo Cebraspe. Ao todo são ofertadas 110 vagas para oficiais e praças; salário chega a R$ 5.297,71. Locais de prova do concurso dos bombeiros já podem ser conferidos pelos candidatos

O Concurso do Corpo de Bombeiros do Tocantins teve o total de 7.978 inscritos e terá uma concorrência de até 339 candidatos por vaga. Os locais da prova objetiva e números da concorrência foram divulgados nesta segunda-feira (6) pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As avaliações serão concentradas em nove escolas de Palmas no próximo domingo (12). Ao todo são ofertadas 110 vagas, sendo 10 para oficial cadete e as outras 100 para aluno praça. O salário inicial para os cargos vai de R$ 1.836,05 a R$ 5.297,71.

Os locais de prova não foram divulgados por questões de segurança, mas podem ser conferidos pelo candidato na página do Cebraspe, informando o número do CPF. Veja os locais de prova.

“São nove colégios de Palmas e o aluno tem que dirigir ao seu colégio, não pode ir a qualquer um. Tem que ver no site qual está inscrito para fazer a sua prova. No período da manhã será apenas para oficial e no período da tarde para praças”, explicou o major Nilton Rodrigues.

As provas para oficiais serão realizadas no período da manhã, com início às 8h. No período da tarde, para as vagas de praça as avaliações começam 15h. Os candidatos devem chegar com uma hora de antecedência.

Candidata realizando teste do concurso dos Bombeiros

Luiz Henrique Machado/Bombeiros/Divulgação

Concorrência

A concorrência para o cargo de oficial ficou em 140.60 por vaga, contando candidatos homens e mulheres. Veja a tabela de demanda por vagas.

Se forem considerados apenas os candidatos do sexo masculino, serão 118.56 disputando cada uma das nove vagas de oficial. A única vaga destinada para oficial feminino terá 339 candidatas na disputa – maior concorrência do concurso.

No caso de praças, a demanda total será de 65.72 por cada cargo. No caso dos homens, serão 4.866 disputando 90 vagas, ou seja, uma concorrência de 54.07.

As dez vagas de praça feminino tiveram 1.706 inscritas e a concorrência será de 170.60.

O concurso

Esse é o segundo concurso para os bombeiros realizado pelo Tocantins no período de dois anos. A Cebraspe foi contratada em novembro do ano passado. A expectativa da organização era receber pelo menos 20 mil inscrições, sendo 16 mil para nível médio e quatro mil para superior.

O último concurso realizado para preencher vagas no Corpo de Bombeiros aconteceu em 2021 e ofertou 100 vagas para soldado praça e 15 para oficial. Mais de 15 mil pessoas se inscreveram. Para seleção anterior, os salários variavam até R$ 4.805,62.

