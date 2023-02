Com 95% de leitos pediátricos de UTI ocupados na rede municipal, Campinas abre mais cinco vagas para crianças

Rede Mário Gatti passa a contar com 25 vagas com a mudança, implementada nesta segunda (6). Prefeitura afirma que medida é preparação para possível aumento de doenças respiratórias. Hospital Municipal Ouro Verde, em Campinas, passa a ter 15 leitos de UTI pediátrica

Carlos Bassan

A Prefeitura de Campinas (SP) anunciou nesta segunda-feira (6) a ampliação de dez para 15 no número de vagas pediátricas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Ouro Verde. A medida foi tomada diante de 95% de ocupação dos leitos para crianças na Rede Mário Gatti.

Segundo a administração, o Hospital Ouro Verde está com nove pessoas internadas na ala intensiva e outras nove na enfermaria, que tem capacidade para 11 pessoas. Já o Hospital Mário Gatti possui 10 vagas em UTI e 19 em enfermaria, todas ocupadas nesta segunda.

A Rede Mário Gatti informou que os leitos pediátricos são destinados a crianças e adolescentes de até 16 anos. Não há casos confirmados de Covid-19 entre eles.

“A medida visa preparar o hospital para possível aumento de doenças respiratórias com a volta às aulas, quando o contato próximo e frequente entre as crianças pode favorecer a transmissão dessas doenças, e garantir leitos para internação no período de sazonalidade, que ocorre durante o outono e inverno”, informou.

O Painel Interativo de Síndromes Respiratórias, atualizado diariamente pela prefeitura, mostra, nesta tarde, aumento no total de internados em leitos infantis. São 31 crianças, dez a mais do que há quatro dias. No início de janeiro, o número de hospitalizados chegou a 42 em vagas pediátricas. Veja detalhes no quadro abaixo:

Quadro do Painel Interativo de Síndromes Respiratórias da Prefeitura de Campinas no dia 6 de fevereiro

Reprodução/Prefeitura de Campinas

Oferta de leitos da rede municipal de saúde

Mário Gatti

UTI: 10 leitos

Enfermaria: 19 leitos

Ouro Verde

UTI: 15 leitos

Enfermaria: 11 leitos

E o Mário Gattinho?

A unidade voltada para atendimento pediátrico começou a funcionar parcialmente no dia 20 de dezembro do ano passado com dez leitos de observação e isolamento e um setor de radiologia.

Segundo a rede Mário Gatti, a transferência de enfermaria, internação e centro cirúrgico segue prevista para este mês de fevereiro.

“A previsão é que as obras sejam concluídas este mês e que, no início de março, quando começa o período de sazonalidade das doenças respiratórias, o Mário Gattinho estará com toda sua estrutura instalada e preparada para atender a demanda”, disse a administração ao g1.

Hospital Mário Gattinho, em Campinas (SP)

Prefeitura de Campinas/Divulgação

