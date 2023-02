Com a volta às aulas em Campos, Prefeitura cria vagas de embarque e desembarque e orienta trânsito

Agentes estarão, a partir desta terça-feira (7), orientando e fiscalizando o respeito à sinalização. Mais de 50 mil estudantes iniciaram o ano letivo nesta segunda-feira (6). Mais de 50 mil criança voltaram às aulas na segunda na rede municipal de Campos

Secom

A cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, tem cerca de 54 mil crianças e jovens matriculados em 230 unidades da rede municipal de ensino. Com o início do ano letivo nesta segunda-feira (6), os motoristas da cidade já sentem uma maior movimentação no trânsito.

Com a rotina escolar de volta, os congestionamentos se tornam ainda mais frequentes. Mas para ajudar o motorista, a Prefeitura criou, na área central da cidade, vagas de embarque e desembarque em frente às unidades escolares que ficam nas ruas Gil de Góis, Av. Alberto Torres, R. Voluntários da Pátria e R. Benta Pereira, todas no Centro.

Os agentes vão orientar e fiscalizar os condutores para que não haja problemas nessas regiões e também para que sejam respeitadas as sinalizações. A ação está prevista para começar a partir desta terça-feira (7).

De acordo ainda com a Prefeitura, o Grupamento de Ronda Escola da Guarda Civil Municipal mantém uma viatura na área central e outra na área de Guarus.

Nas duas primeiras semanas que antecedem o Carnaval, os agentes vão fazer o patrulhamento nas unidades escolares, como forma de integração e apresentação da equipe aos diretores das escola, tanto aos novos quanto aos antigos. A ideia é que a parceria se estenda durante todo o ano.

valipomponi