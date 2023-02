Com a volta às aulas, transporte coletivo sofre alterações para atender estudantes em duas linhas de ônibus em Presidente Prudente

Ônibus extras serão colocados na linha que segue até o distrito de Ameliópolis. Já a linha do Aeroporto passará a circular até o bairro Chácaras Arilena. Transporte coletivo urbano de Presidente Prudente (SP)

Com a retomada do ano letivo, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob) decidiu incluir, a partir desta segunda-feira (6), ônibus extras no período noturno na linha do transporte coletivo urbano que segue até o distrito de Ameliópolis.

O objetivo é atender aos estudantes que moram nos distritos de Ameliópolis, Eneida, Floresta do Sul e Montalvão e frequentam cursos nas faculdades e na região central de Presidente Prudente (SP).

A linha será incrementada a partir das 17h30.

Outra alteração ocorrerá na linha do Aeroporto, que será estendida até o bairro Chácaras Arilena, que fica próximo ao Rancho Quarto de Milha, para atender, sobretudo, aos estudantes que residem no entorno.

A Semob salientou que, neste ano, não houve a retirada dos ônibus especiais durante o período de férias escolares e que, dessa forma, eles seguem nos itinerários das linhas com a volta às aulas.

