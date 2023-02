Com abrangência de 33 cidades da região, Unipontal elege nova diretoria nesta quarta-feira

Estão na disputa o atual presidente, Ed Thomas (sem partido), prefeito de Presidente Prudente (SP), e a prefeita de Presidente Venceslau (SP), Bárbara Medeiros Vilches (PV). União dos Municípios do Pontal do Paranapanema elege nova diretoria nesta quarta-feira

Reprodução/TV Fronteira

A Unipontal (União dos Municípios do Pontal do Paranapanema) elege nesta quarta-feira (1º) uma nova diretoria. Estão na disputa o atual presidente, Ed Thomas (sem partido), prefeito de Presidente Prudente (SP), e a prefeita de Presidente Venceslau (SP), Bárbara Medeiros Vilches (PV).

Criada em 2005, a Unipontal nasceu com o objetivo de desenvolver o espírito de solidariedade entre os municípios, distritos e bairros rurais, além de promover o desenvolvimento regional do Pontal do Paranapanema.

Atualmente, a associação conta com a participação de 33 cidades, também de outras regiões:

Alfredo Marcondes (SP)

Álvares Machado (SP)

Anhumas (SP)

Caiabu (SP)

Caiuá (SP)

Emilianópolis (SP)

Estrela do Norte (SP)

Euclides da Cunha Paulista (SP)

Iepê (SP)

Indiana (SP)

João Ramalho (SP)

Marabá Paulista (SP)

Martinópolis (SP)

Mirante do Paranapanema (SP)

Nantes (SP)

Narandiba (SP)

Piquerobi (SP)

Pirapozinho (SP)

Pracinha (SP)

Presidente Bernardes (SP)

Presidente Epitácio (SP)

Presidente Prudente

Presidente Venceslau

Quatá (SP)

Rancharia (SP)

Ribeirão dos Índios (SP)

Rosana (SP)

Sandovalina (SP)

Santo Anastácio (SP)

Santo Expedito (SP)

Taciba (SP)

Tarabai (SP)

Teodoro Sampaio (SP)

Nova diretoria da Unipontal é escolhida nesta quarta-feira

Composição

Participam da associação prefeitos da região e presidentes de câmara. Atualmente, a união dos membros do Executivo e Legislativo é um desafio a ser vencido pela gestão.

O diálogo entre os poderes reflete na solução das principais reivindicações das cidades que compõem a Unipontal, como, por exemplo, a solicitação de recursos aos governos estadual e federal.

De acordo com os dados fornecidos pela atual diretoria, em 2021, foram arrecadados com as contribuições dos municípios R$ 279.323,80. Em contrapartida, as despesas somaram R$ 209.914,85. Desses, cerca de R$ 56 mil foram destinados ao pagamento dos funcionários.

Já em 2022, a arrecadação saltou para R$ 444.104,40. O período registrou gastos de R$ 429.116,41, aproximadamente R$ 84 mil usados para o pagamento de funcionários.

Ainda conforme a diretoria, todo o dinheiro arrecadado pela Unipontal é voltado para a associação e para todas as cidades que integram o grupo.

Propostas

À frente da Unipontal há dois anos, Ed Thomas disse que muitos projetos e benefícios para a região foram realizados neste período, no entanto, quer a reeleição para solucionar as pendências que ficaram.

“A regularização fundiária do Pontal do Paranapanema, ela veio. Ela veio. E vai transformar a nossa região. E, agora, acima de tudo, trabalhar principalmente saúde. Vagas [da] Cross [Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde]. Todas as cidades sofrem. Vereadores são procurados, prefeitos são procurados, né. Nossos doentes não podem ficar esperando”, disse à TV Fronteira o prefeito de Presidente Prudente.

Atual prefeito de Presidente Prudente (SP), Ed Thomas (sem partido) disputa a reeleição da Unipontal

Reprodução/TV Fronteira

A chefe do Executivo de Presidente Venceslau, que também disputa a presidência da Unipontal, informou ter novas propostas para a associação.

“A cidade menor depende da cidade maior, mas ela também precisa ter progresso. No ano passado, a gente teve um acontecimento de muita importância, que foi a questão da regularização fundiária. E, agora, é a hora dos trinta e três municípios estarem unidos para realmente chegar ao desenvolvimento econômico que o pontal tanto precisa”, ressaltou à TV Fronteira.

Bárbara Medeiros Vilches (PV) é prefeita de Presidente Venceslau (SP) e também disputa a eleição da Unipontal

Reprodução/TV Fronteira

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla