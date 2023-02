Com acumulado de 528 milímetros, Piracicaba tem o mês de janeiro mais chuvoso desde 1917

No último mês, cidade teve alagamentos de vias, casas e UPA, carros arrastados, deslizamentos e barracos destruídos; prefeitura diz analisar medidas para melhorar drenagem. Carro ilhado por enchente em Piracicaba

Gabrieli Lauani Nogueira

Piracicaba (SP) registrou em janeiro o maior volume de chuva, pelo menos, desde 1917. A informação é da prefeitura, com base posto meteorológico da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), que realiza a medição desde esse ano. Ao longo do último mês, o volume de chuva foi de 528 milímetros

Em diferentes dias, a cidade teve alagamentos de vias, casas e Unidade de Pronto Atendimento (UPA), carros arrastados, deslizamentos e barracos destruídos. A prefeitura diz analisar medidas para melhorar escoamento de águas.

Veja os volumes de chuva em janeiro nos últimos anos, segundo base da Defesa Civil:

2023: 528 milímetros

2022: 351,1 milímetros

2021: 250,6 milímetros

2020: 160,1 milímetros

2019: 182,1 milímetros

2018: 246,5 milímetros

“A média estimada para o mês de janeiro, com base nos dados que registramos desde o início, era de aproximadamente 300 milímetros. Isso mostra que em 2023 esse número ultrapassou bastante o esperado”, comentou Odair Melo, diretor da Defesa Civil.

Já em toda a série histórica do posto da Esalq, segundo o professor do Departamento de Engenharia da Esalq, Fabio Marin, os maiores volumes foram registrados em janeiro dos seguintes anos:

1929: 491 milímetros

2011: 422 milímetros

2008: 419 milímetros

2023: 418 milímetros

2022: 408 milímetros

2023: 528 milímetros

Os dois pontos de coleta – Defesa Civil e Esalq – ficam em pontos distintos. O posto da Esalq fica dentro da unidade, enquanto o da Defesa Civil está localizado no bairro Paulista. Sendo assim, os pontos podem registrar mais ou menos volume de chuvas.

Caiaque é utilizado para percorrer trecho inundado pela água em Piracicaba

Gabrieli Lauani Nogueira

Série de transtornos

No dia 10 de janeiro, a chuva causou transbordamento de córregos, alagamento de ruas e deixou moradores de comunidades desabrigados. Entre as áreas afetadas estiveram as comunidades Portelinha, Renascer e Conquista.

Um dos dias com maior número de ocorrências relacionadas às chuvas no último mês foi o dia 13 de janeiro, quando a chuva alagou vias e a UPA da Vila Sônia, deixou carros ilhados, invadiu casas e suspendeu o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros. Até as 21h30, o volume na cidade já tinha chegado a 86,8 milímetros no dia.

Casa inundada durante chuvas na Comunidade Portelinha, em Piracicaba

Reprodução/ EPTV

No Bongue, moradores relataram que a água invadiu casas. Em uma via do Santa Terezinha, um carro ficou ilhado no entorno da enchente, que chegava até próximo dos vidros.

Já no dia 23 de janeiro, a chuva alagou ruas e um carro chegou a ser arrastado na região central da cidade. No bairro Jardim Nova Iguaçu, uma rua foi totalmente alagada e a água atingiu cerca de 20 casas. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre 15h e 16h, choveu 46,2 milímetros.

Com mais de 40 milímetros de chuva, Piracicaba e Sumaré registram pontos de alagamento

Prefeitura cita ação rápida e força-tarefa

A prefeitura informou que montou uma força-tarefa, reunindo várias secretarias, para atender com rapidez todas as regiões afetadas, desde o início das chuvas mais intensas, que começaram no dia 10 de janeiro.

“Recolha de árvores caídas, desobstrução de bocas de lobo e galerias de águas pluviais, retirada de materiais nas ruas, limpeza de lama nas vias em pontos de alagamento e outros serviços têm sido realizados constantemente para amenizar os estragos”, elencou.

A administração também cita que uma obra finalizada em junho do ano passado, foi fundamental para evitar novos episódios de alagamento: o desassoreamento do Ribeirão Piracicamirim. Os serviços executados, que consistiram no desassoreamento e abertura da calha do ribeirão em três pontos, mostraram resultados positivos já com as primeiras chuvas de verão deste ano, e evitou o transbordamento do manancial.

Deslizamento destruiu moradia em comunidade de Piracicaba

Edijan Del Santo/ EPTV

Também conforme o governo municipal, nesta semana, o prefeito Luciano Almeida (sem partido) se reuniu com secretários e o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) para analisar os pontos de alagamento e áreas de transbordo em Piracicaba e definir estratégias e obras para melhorar o escoamento de água das chuvas e evitar novos alagamentos na cidade.

As pessoas que vivem em áreas de risco e se sentirem em perigo podem ligar para os telefones 199 (Defesa Civil) e 153 (Guarda Civil), Corpo de Bombeiros (193) e solicitar apoio. A Defesa Civil do Estado de São Paulo disponibiliza um canal de informações para a população que alerta para eventos meteorológicos. Para receber os informes no celular, basta enviar um SMS com o número do CEP da residência para o número 40199. Informações gerais podem ser acessadas pelo site .

Deslizamento após chuvas em comunidade de Piracicaba

Edijan Del Santo/ EPTV

