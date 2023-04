Com acumulado de chuvas 160% acima do esperado, cidade do RN decreta situação de emergência

Almino Afonso, no Oeste potiguar, tem comunidades isoladas e suspendeu aulas em algumas escolas. Comunidades de Almino Afonso estão isoladas por causa de alagamentos e buracos abertos em estradas

Um volume de chuvas cerca de 160% acima do esperado para o mês de março levou a prefeitura de Almino Afonso, no Oeste potiguar, a anunciar que vai decretar situação de emergência.

As fortes chuvas registradas nos últimos dias, no município, causaram prejuízos principalmente na Zona Rural. Houve alagamento e surgimento de crateras em estradas.

Algumas comunidades estão isoladas e as aulas em várias escolas foram suspensas, porque o transporte escolar não consegue chegar às localidades. Já as unidades de saúde estão em funcionamento.

A cidade registrou acumulado de 559 milímetros desde o início de março, enquanto o esperado para o mês era de aproximadamente 214 mm.

Na manhã desta sexta-feira (31) uma equipe da Defesa Civil Estadual chegou ao município para dar apoio à equipe municipal e fazer vistoria nos locais mais afetados.

A região é serrana e muitas comunidades, como a Serra de São Miguel, estão sem acesso de carro. O comprometimento das estradas também dificulta a chegada de máquinas da prefeitura aos pontos críticos.

Cidade de Almino Afonso, no RN, teve alagamentos por causa de fortes chuvas

