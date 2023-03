Com agência de emprego exclusiva para alunos e laboratórios equipados, Grau Técnico oferece cursos Técnicos e Profissionalizantes em Prudente

Com aulas 100% presenciais, escola auxilia aluno a se colocar no mercado de trabalho e se destaca por ser a maior rede privada de ensino técnico do Brasil. Grau Técnico oferece cursos com estrutura de alto padrão.

Divulgação.

A Grau Técnico é a maior rede privada de ensino técnico do Brasil. A franquia de Presidente Prudente (SP) oferece cinco cursos, com uma estrutura de alto padrão, que auxilia o aluno para o mercado de trabalho.

Entre as opções de formação estão: técnico em enfermagem, técnico em radiologia, técnico em administração e cursos profissionalizantes de cuidador de idosos e Atendimento Pré Hospitalar.

Divulgação.

Divulgação.

A escola conta com diversos benefícios, entre eles, ambientes climatizados, laboratórios equipados e biblioteca exclusiva para os alunos. As aulas são 100% presenciais e com horários de estudo flexíveis, 3 vezes por semana, com opções de manhã, tarde e noite.

Os cursos técnicos oferecidos pela Grau Técnico são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), Diretoria de Ensino do Estado de São Paulo e pelos Conselhos Regionais de Radiologia e Enfermagem.

Empregabilidade

Grau Técnico conta com agência de emprego exclusiva para os estudantes.

Divulgação.

A Grau Técnico se preocupa com o futuro de seus alunos, por isso, tem uma agência de emprego exclusiva para os estudantes se colocarem melhor no mercado de trabalho.

Além disso, também realiza visitas pedagógicas com os alunos para conhecerem a realidade na prática da profissão.

Os cursos duram, em média, dois anos e toda a excelência do ensino leva 75% dos alunos a conquistarem um emprego antes mesmo de se formarem.

Descrição dos cursos e tempo de duração

Grau Técnico oferece cursos técnicos e profissionalizantes em Presidente Prudente.

Divulgação

Técnico em enfermagem: 26 Meses / 1.200 horas de aulas presenciais na escola + 600 horas de estágio na área. Esse curso pode ser feito mesmo se o aluno estiver cursando o ensino médio.

Técnico em radiologia: 24 meses / 1.200 horas de aulas presenciais na escola + 600 horas de estágio na área. Precisa ter concluído o ensino médio para cursar.

Técnico em administração: 18 Meses / 1000 horas de aulas presenciais na escola. Esse curso pode ser feito mesmo se o aluno estiver cursando o ensino médio.

Cuidador de idosos: Curso Profissionalizante. 4 meses / 102 horas, 2 aulas por semana.

APH – Atendimento Pré Hospitalar: Curso Profissionalizante. 4 meses / 84 horas, 2 aulas por semana.

A unidade de Presidente Prudente fica na rua Casemiro Dias, 75, ao lado do Terminal Urbano da cidade.

Entre em contato com a Unidade Grau Técnico de Presidente Prudente pelo Whatsapp e consulte condições promocionais – (18) 3203-2080

