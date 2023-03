Com água suficiente para oito dias, Cosmópolis decreta estado de calamidade pública e passa a multar por desperdício

Situação acontece após paredão da represa ter se rompido, fazendo com que as reservas hídricas da cidade diminuíssem em mais de 75%. Cosmópolis decreta estado de calamidade por risco de falta d’água

A Prefeitura de Cosmópolis (SP) decretou nesta segunda-feira (27) estado de calamidade pública e hídrica no município. A situação ocorre depois que o paredão da represa da cidade se rompeu, no início do mês, o que fez com que 75% das reservas hídricas fossem perdidas.

A cidade já está em estado de emergência desde 9 de março, quando houve o rompimento da barragem, e agora entra em calamidade por conta do risco de desabastecimento de água. A medida vale por 90 dias.

Represa de Cosmópolis após rompimento de barragem

Divulgação

Segundo a prefeitura, há água para abastecer o município para os próximos oito dias, caso não chova. Antes do rompimento da barragem, a cidade tinha água para abastecimento por mais de um ano.

Além do decreto anunciado nesta segunda-feira, a prefeitura também informou que vai passar a multar moradores flagrados desperdiçando água. O intuito é que a população economize, para que não ocorra desabastecimento.

Represa de Cosmópolis perde 75% do volume de água após rompimento de barragem

Divulgação

A medida determina que fica proibida a lavagem de calçadas. O morador que descumprir será advertido e, caso continue descumprindo, será multado em R$ 150, valor que dobra a cada reincidência.

Além do anúncio de calamidade, a prefeitura também informou sobre obras que estão sendo planejadas, como a instalação de novas adutoras e tubulações e a ideia de abrir uma vala no Rio Jaguari para ir direto para o Pirapitingui.

Entenda o caso

Na madrugada do dia 9 de março, uma barragem da represa de Cosmópolis que abastece toda a cidade se rompeu, fazendo que o nível do reservatório, que estava em 4,5 metros, baixasse para menos de 1,5 metro com a água escoando para outros rios.

Com a situação, a represa perdeu 75% do volume de água. Cerca de 74 mil pessoas são abastecidas por esse reservatório na cidade. Não houve alagamentos ou feridos. As causas do rompimento são avaliadas pelos órgãos responsáveis, assim como a possibilidade de novos rompimentos em outros trechos da barragem.

Imagem aérea de local onde houve rompimento de represa em Cosmópolis

Prefeitura de Cosmópolis

No dia 13 de março, a prefeitura iniciou uma obra para desassoreamento da represa. O Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) do estado cedeu uma draga para o município, para que seja feita a limpeza do fundo da represa, com o intuito de retirar o excesso de barro e lodo para que as bombas consigam captar a água com mais facilidade.

Além disso, a prefeitura informou por meio das redes sociais que conseguiu outras duas bombas de captação com empresas e que isso também está auxiliando a evitar o desabastecimento.

