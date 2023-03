com-ajuda-de-hospital-de-suzano,-afilhado-reencontra-madrinha-depois-de-mais-de-20-anos

A última vez que Anderson e Maria de Fátima se viram foi em 2001. Contato foi retomado depois que ele entrou em contato com a unidade por e-mail. Afilhado reencontra madrinha após 22 anos

Reencontrar alguém querido é a meta de muita gente. Momento que se torna ainda mais especial quando vem após décadas de procura. O radialista Anderson Reis sabe disso muito bem.

Foi graças ao esforço e a perseverança que, neste ano, ele reencontrou a madrinha Maria de Fátima Lopes. Um laço de carinho que está sendo retomado depois de mais 20 anos.

LEIA TAMBÉM:

Após 40 anos, mãe reencontra filha levada sem consentimento quando bebê

Ao longo de quase três décadas, Fátima atuou como técnica de enfermagem em um hospital de Suzano. Até 2009, atuava acolhendo as mães que chegavam para dar à luz a seus bebês.

“Eu ficava aqui cuidando das mães. Era como se fosse minha casa. A gente ficava 12 horas e nem percebia de tanta troca das pacientes com a gente, a felicidade. A gente se envolva tanto”, relembra.

O que ela não imaginava é que a unidade, que ficou sem visitar por 15 anos, serviria como ponte para um reencontro. Algo que ela sequer acreditava que pudesse acontecer.

Foi justamente para a unidade que o afilhado mandou um e-mail, depois de muitas tentativas, na esperança de encontrar a madrinha. A última vez que eles se viram foi em um encontro rápido em 2001.

“Eu sempre ficava: ‘nossa, como é que eu vou encontrá-la’? Volta e meia eu perguntava pra algum parente. Eu tenho irmãos que moram aí, moram em Poá, tenho um irmão que mora em Suzano, mora em Ferraz de Vasconcelos”.

“Mas eu não conheço quase nada. Eu saí daí muito novo, eu tenho 41 anos. Quando saí, eu tinha 8 anos de idade. Aí eu perguntava para essas pessoa e não sabiam me informar. Eu fiquei nessa busca. [Pensei] só pode ser o hospital. Vou entrar em contato com o hospital”.

Receber o contato do antigo local de trabalho foi uma surpresa para Fátima. Ainda mais porque ela não imaginava que Anderson, de quem havia perdido o contato, ainda procurava por ela.

“Eu fiquei tão feliz. Eu vim aqui. No momento não conseguia acertar de entrar em contato com ele, falar com ele. Mandei umas mensagens, ele me recebeu. Nossa, foi maravilhoso quando eu vi que era verdade. Meu afilhado estava me procurando”.

O reencontro entre madrinha e afilhado foi por meio de uma chamada de vídeo. Desde então, os dois se falam praticamente todos os dias. O que não falta é assunto para colocar em dia.

Agora é só uma questão de tempo para que esse momento saia das telas. Porém, mesmo que demore um pouco para acontecer, o contato um do outro é algo que, com certeza, eles não perdem mais.

“Eu até falei pra ela: ‘olha, eu só tenho seu contato’. Me dá o contato de mais outra pessoa. Você pode sumir do telefone e eu vou querer mandar mensagem pra alguém para ter informações de você”, comenta o radialista.

“Ou vou até ele, ou ele vai até mim. Agora, se Deus quiser, a gente vai ficar junto pra sempre”, completa Fátima.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano