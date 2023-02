Com alta de 15% no alho e queda de 35% na cebola, preço médio da cesta básica em Piracicaba fica estável em janeiro, aponta Esalq

Preço da cesta, incluindo alimentos, higiene e limpeza, teve variação de 0,2% no mês passado. Setor de hortifrúti em supermercado

Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

O preço médio da cesta básica em Piracicaba (SP) apresentou estabilidade em janeiro, segundo estudo do Índice de Cesta Básica (ICB) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP). Apesar disso, alimentos como cebola e alho tiveram as maiores variações do mês.

Segundo o ICB, a cebola teve queda de 35% no preço entre dezembro e janeiro. Já o alho teve alta de 15% no mesmo período (entenda mais abaixo).

O estudo é feito mensalmente pelos pesquisadores do ICB, com base nos preços de produtos em supermercados de Piracicaba.

O valor total da cesta, incluindo limpeza e higiene, teve variação de 0,2%, passando de R$ 1.252,11 para R$ 1.254,64 no período. O estudo divide três segmentos dentro da cesta: Alimentos, que teve queda de 0,07%; Limpeza doméstica, que teve alta de 3,44%; e Higiene, que aumentou 0,28%. Veja na tabela.

Variação do Índice de Cesta Básica da Esalq

Ainda que a maior alta percentual tenha sido no segmento de limpeza doméstica, os produtos do setor de alimentos representam 83,6% do valor total da cesta. Este mês, houve praticamente estabilidade no segmento.

Maiores variações

Segundo os pesquisadores, itens essenciais, como farinha de trigo e de mandioca também figuram na lista de maiores aumentos, ao lado do alho.

Alho

Alisson Silva/Divulgação

No entanto, os preços foram “compensados” por uma queda de 35% no preço da cebola em janeiro. Embutidos, como presunto fatiado e salsicha também tiveram redução nos preços. Veja na tabela as maiores variações no grupo de alimentos:

Maiores variações no preço em janeiro em Piracicaba

Segundo análise dos pesquisadores, a alta no preço da farinha de trigo se deu pela limitação na oferta global de trigo. O estudo também cita que em 2022 no primeiro semestre a crise na Ucrânia e no segundo semestre fatores climáticos foram prejudiciais à produção.

“De acordo com o Cepea [Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada], fatores internos como a piora da qualidade nas lavouras brasileiras e chuvas significativas elevaram os preços nos meses finais do ano ao passo que não houve recuo da demanda”, diz o estudo.

O caso da farinha de mandioca é semelhante, segundo o ICB. “[…] devido a problemas na disponibilidade de lavouras e fatores climáticos (incidência de chuvas, geadas e altas temperaturas), a produtividade do segmento apresentou menor eficiência, aliado a elevação dos custos de produção.”

Já no caso da cebola, que teve queda brusca nos preços, os pesquisadores justificam que ocorreu por conta da estocagem de bulbos antes do período das chuvas. Além disso, o maior desenvolvimento da colheita em momentos de arrefecimento das chuvas.

Higiene e limpeza

No grupo de produtos de higiene pessoal, os maiores aumentos foram do absorvente, sabonete e papel higiênico, que variaram 5,62%, 3,13% e 0,26%, nesta ordem. Por sua vez, o creme dental e o desodorante apresentaram variação negativa de 4,08% e 2,86%, respectivamente, em comparação com o mês anterior e que podem ser atribuídas ao momento mais fraco do dólar em relação ao real

Já no segmento de limpeza doméstica, o sabão em pó foi o item que teve maior variação, de 8,46% em relação ao mês anterior. Outros produtos com acentuadas variações foram o detergente e a água sanitária, 3,52% e 2,45% respectivamente.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Piracicaba

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Vittorio Rienzo