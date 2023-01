Com alta de 30% no número de medidas protetivas, Piracicaba lança ‘botão do pânico’ para ajudar vítimas de violência doméstica

Iniciativa consiste em um aplicativo para que mulheres possam pedir socorro com facilidade e rapidez. Aplicativo que ajuda vítimas de violência doméstica é lançado em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba (SP) lançou na manhã desta terça-feira (31) uma nova ferramenta para ajudar vítimas de violência doméstica: o “botão do pânico”. A iniciativa consiste em um aplicativo para que mulheres possam pedir socorro com facilidade e rapidez.

A ferramenta é lançada em meio a uma alta do número de medidas protetivas de urgência solicitadas na cidade. Em 2021 foram emitidas 516 e em 2022 foram 669, um aumento de 30%.

Atualmente a Patrulha Maria da Penha, equipe da Guarda Civil especializada para atender casos de violência doméstica, acompanha cerca de 70 mulheres. Com o aplicativo, as vítimas de violência vão conseguir acionar a corporação em três segundos.

Viatura da Patrulha Maria da Penha em Piracicaba

Edijan Del Santo/EPTV

Segundo a coordenadora da Patrulha, Luciane Tovar, o aplicativo é voltado para vítimas que já possuem medida protetiva. “As vítimas baixam o aplicativo, realizam o cadastro e inserem a medida protetiva. E o cadastro é analisado pela Patrulha Maria da Penha”, explicou.

Luciane ressalta que após o cadastro ser aprovado, a vítima poderá usar o botão. Para isso, basta acioná-lo por três segundos. “Ele grava o momento real do ambiente que ela está e esse sinal é encaminhado para a COP, que é a Central de Operações. Eles recebem o sinal e a localização da vítima, e as viaturas que estão próximas para encaminhar para esse atendimento”, completou.

Aplicativo S.O.S Mulher Piracicaba permite acionar Guarda Civil em três segundos

Caroline Giantomaso/g1

O aplicativo também permite que a vítima encaminhe fotos do autor e descreva a situação do momento.

O aplicativo é encontrado como S.O.S Mulher Piracicaba e vai estar disponível para download nas lojas de aplicativos a partir de quarta-feira (1º). Para identificar, a ferramenta aparece com o selo da Patrulha Maria da Penha.

