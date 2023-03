Com alta de casos e duas mortes confirmadas por dengue, Osvaldo Cruz compra repelentes para combater Aedes aegypti em escolas e postos de saúde

Prefeitura investiu mais de R$ 28 mil na aquisição de 900 frascos de insetífugos. Repelentes comprados pela Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) serão destinados a escolas e unidades de saúde

Com alta de casos e duas mortes confirmadas por dengue, a Prefeitura intensificou as medidas de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti com a compra de repelentes em Osvaldo Cruz (SP).

Os kits de insetífugos serão distribuídos para escolas e creches da rede municipal de ensino e para as unidades de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

Ao todo, foram adquiridos 900 fracos do produto, totalizando um investimento de R$ 28.512.

Serão 780 frascos de repelentes para alunos matriculados nas unidades de ensino, sendo destinados 410 para crianças e 370 para bebês. Cada repelente teve o custo de R$ 31,68, resultando em um valor de R$ 24.710,40.

Além disso, a Secretaria de Saúde distribuirá 120 unidades de repelentes de 200ml cada, também no valor unitário de R$ 31,68, com um total de R$ 3.801,60.

Repelentes comprados pela Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) serão destinados a escolas e unidades de saúde

“Esta ação é fundamental para o combate à dengue, que é uma doença grave e pode ser fatal. Com a distribuição dos kits de repelentes, a população, em especial as crianças, fica protegida contra os mosquitos transmissores da doença”, destaca a prefeita de Osvaldo Cruz, Vera Lucia Alves (PP).

Dengue em Osvaldo Cruz

A cidade já está em situação de emergência desde o dia 3 de fevereiro, por meio do decreto municipal 4.854/2023, devido ao quadro de epidemia de dengue.

Desde o dia 17 do mesmo mês, a Prefeitura de Osvaldo Cruz intensificou as ações no combate à dengue, com a abertura de um posto de apoio. O serviço está montado no Centro de Pediatria, na Rua João Caliman, 120, no Jardim das Bandeiras, com funcionamento das 12h às 20h, de segunda a sexta-feira.

A primeira morte por dengue registrada no município foi de uma idosa, de 62 anos, que estava hospitalizada no dia 1º de março de 2023. A mulher que faleceu no dia 10 de março, estava internada na Santa Casa de Misericórdia da cidade e foi transferida para outro município, que não foi informado.

A causa da morte foi confirmada após exames do laboratório de referência do Instituto Adolfo Lutz.

Já a segunda vítima pela doença, foi um idoso, de 76 anos, que estava internado na Santa Casa de Misericórdia da cidade desde o dia 25 de fevereiro e faleceu no dia 4 de março. A confirmação ocorreu no dia 9 do mesmo mês, após exames laboratoriais.

Boletim atualizado

Nesta terça-feira (14), Osvaldo Cruz registra 1.390 casos positivos de dengue. Ainda há 542 pessoas com sintomas da doença que aguardam resultados de exames e 241 testaram negativo.

A Santa Casa de Misericórdia possui cinco pacientes internados para o tratamento da dengue.

