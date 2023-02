Com alta demanda de indígenas doentes, Sesai vê necessidade de implantar dois hospitais de campanha na Terra Yanomami

Ideia, devido à urgência, é implantar um Hospital de Campanha em Surucucu e outro em Auaris. Em janeiro, 223 pacientes foram removidos do polo base para Boa Vista. Secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba em coletiva nesta terça-feira (7)

Com a alta demanda de atendimentos de saúde na Terra Indígena Yanomami, o secretário de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, vê a necessidade de implantar dois hospitais de campanha no território. A informação foi divulgada por ele em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (7).

Tapeba, que chegou nesta terça a Roraima, esteve na região de Surucucu no dia 22 de janeiro. Um hospital de campanha foi montado na Casa de Saúde Indígena (Casai).

Inicialmente, a ideia era implantar um Hospital de Campanha em Surucucu, região de referência no território. No entanto, devido ao grande número de indígenas doentes, a Sesai também quer montar uma unidade na região Auaris.

“Entendemos que, neste momento, no território Yanomami, nós precisamos de, no mínimo, dois hospitais de campanha funcionando. Para a gente evitar inclusive a remoção de pacientes pra Boa Vista . Nós temos a clareza de que é possível fazer o tratamento de muitos desses pacientes no próprio território”, disse Weibe Tapeba.

Apenas em janeiro deste ano, 223 indígenas em estado grave foram removidos do Polo Base de Surucucu para Boa Vista. Os indígenas são levados para atendimento em Boa Vista apenas em casos graves.

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami está no centro do debate nacional após dezenas de denúncias revelarem o caos sanitário na saúde. São relatos e imagens que expõem indígenas extremamente desnutridos e com malária, abandonados pelo governo.

Para atender os indígenas doentes, um hospital de Camapanha já foi instalado em Boa Vista. A unidade, administrada pela Aeronáutica, fica nas dependências da Casai.

Até a estrutura ser montada, a Casai tinha 715 indígenas que internados. Agora, de acordo com Tapeba, há 500 pessoas, entre pacientes e acompanhantes.

Secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba acompanhou um dia de resgates na Terra Yanomami

Durante a coletiva, Tapeba voltou a se referir à superlotação da Casai como algo comparável a um “campo de concentração”.

“É importante colocar que a Sesai coordena a política nacional de atenção à saúde indígena que se foca muito na atenção primária e básica. Mas, infelizmente, o caso Yanomami é tão grave que nós temos focado nessas ações de urgência e emergência. Tanto a Casai e o polo de Surucucu viraram um verdadeiro campo de concentração. Nós temos focado muito nessa situação de extrema gravidade para tirar o povo Yanomami dessas situações”.

Segundo o secretário, o número atual de profissionais de saúde que atua na Terra Yanomami é de:

três médicos;

28 enfermeiros;

94 técnicos de enfermagem;

33 agentes de controle de endemias;

dois nutricionistas;

cinco dentistas;

cinco auxiliares de dentistas;

uma psicóloga;

quatro agentes da guarda nacional

O território Yanomami possui 68 unidades de saúde, entre polos bases e UBSIs. Desses, cinco estavam fechados por conta do garimpo ilegal, enquanto dois já voltaram a atender.

Crise humanitária Yanomami

Em janeiro deste ano, o presidente Lula esteve em Roraima para acompanhar a crise sanitária dos Yanomami. Na ocasião, ele prometeu pôr fim ao garimpo ilegal na Terra Yanomami. Ele classificou a situação dos indígenas doentes como desumana.

A Terra Yanomami tem mais de 10 milhões de hectares distribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima, onde fica a sua maior parte. São cerca de 30 mil indígenas vivendo na região, incluindo os isolados, em 371 comunidades.

A região está em emergência de saúde desde 20 de janeiro e, inicialmente, por 90 dias, conforme decisão do governo Lula. Órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas.

As ações de desintrusão — expulsão dos garimpeiros do território — devem ser coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que no último dia 30 publicou a criação de um grupo de trabalho para elaborar, em 60 dias, medidas de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas.

Com o início das ações de repressão contra a atividade ilegal, como o controle do espaço aéreo, garimpeiros tentam deixar a região.

Vídeos que circulam nas redes sociais desde o dia 31 de janeiro mostram homens e mulheres em grupos deixando a região em barcos ou em caminhadas pela floresta. Eles também têm tentando sair da região em voos clandestinos, mas não estão encontrando pessoas dispostas a buscá-los no território.

