Com atrações musicais e culturais, XI Femaçã espera receber 60 mil pessoas

Shows, palestras e mais de 130 exposições fazem parte da grade do evento A XI Festa Nacional da Maçã e Feira Agroindustrial de Veranópolis (Femaçã) será realizada em sete dias, de 14 a 16 e de 20 a 23 de abril, no Parque de Exposições José Bin, localizado na Serra Gaúcha. Dentre as principais atrações do evento, representado pela imperatriz Taís Munaretti e pelas princesas Gisele Rebelatto da Fonseca e Angélica Verruck, destacam-se shows, exposições e palestras.

De quinta a sábado, o parque funciona das 10h às 22h. Já no domingo, o horário de abertura é o mesmo, mas o fechamento ocorre mais cedo, às 20h. Nesta 11ª edição, que leva o mote “Um doce desejo”, estarão presentes mais de 130 expositores, 60% deles negócios locais. Além disso, o espaço conta com três palcos e duas praças de alimentação. A expectativa é que 60 mil pessoas prestigiem as mais de 100 atrações da programação.

“Veranópolis tem no DNA o envolvimento de toda a comunidade para receber bem os visitantes. Neste ano, mais de 200 voluntários estão trabalhando em prol do evento”, aponta o presidente da Femaçã, Vagner Cielo.

Principais atrações

Um dos diferenciais da estrutura do evento é a presença de um espaço voltado para as comunidades do interior de Veranópolis, a fim de comemorar os 125 anos de emancipação em 2023. Outro destaque é a homenagem ao agricultor José Bin, pioneiro no cultivo da maçã no Brasil.

Em 15 e 22 de abril, respectivamente, o público poderá aproveitar as apresentações da dupla César Menotti & Fabiano e do cantor Alexandre Pires. Outros shows de destaque são o do projeto The Beatles no Acordeon (dia 14), o da cantora Luiza Barbosa (dia 21), o da lendária banda Barbarella (dia 21) e o do projeto Abba Experience (dia 23).

Durante o evento, também haverá o concurso musical Femaçã Kids, com a participação de alunos da rede escolar de Veranópolis e de estudantes de dois municípios vizinhos: Fagundes Varela e Vila Flores.

Logo na entrada do parque, é possível ainda visitar uma exposição que resgata a trajetória das dez edições anteriores. Enquanto isso, no “Espaço da Longevidade”, dá para participar de palestras com dicas para uma vida longa e saudável, a fim de estimular o bem-estar. Isso porque Veranópolis é conhecida como a Terra da Longevidade. Já para quem gosta de esportes, a Femaçã oferece atrativos externos, como encontros de carros e aviões antigos e provas de ciclismo.

O ingresso custa R$ 10 e dá direito a acessar toda infraestrutura do evento, bem como a assistir aos shows regionais. Para acompanhar as apresentações nacionais, no entanto, a entrada sai a partir de R$ 40. O acesso está disponível por meio deste site.

Relação entre Veranópolis e a maçã

A cidade, que faz parte dos nove municípios na região da Uva e do Vinho no Rio Grande do Sul, é pioneira no cultivo da maçã. Atualmente, há 14 produtores na região, que cultivam 140 mil pés de macieira, espalhados por 60 hectares.

Além da Femaçã, quem visita Veranópolis pode conhecer pontos turísticos como Casa Saretta, Restaurante Giratório, Rota Segredos da Maçã, Praça XV de Novembro e Gruta Nossa Senhora de Lourdes. A expectativa é que os hotéis da cidade cheguem a 90% de sua capacidade durante o evento.

