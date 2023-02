Com atraso nas obras devido a chuvas, transferência de UTI pediátrica ao Mário Gattinho passa para abril

Rede Mário Gatti já havia alertado sobre a possibilidade de atraso na conclusão das mudanças, previstas inicialmente para fevereiro. Obras devem ser concluídas em 24 de março. Mário Gattinho, em Campinas

A transferência da enfermaria e da UTI pediátrica do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti para o Mário Gattinho, em Campinas (SP), além da implantação do novo centro cirúrgico, foi postergada para abril. As mudanças estavam inicialmente previstas para ocorrer neste mês de fevereiro, mas a autarquia já havia informado ao g1 que as chuvas dos últimos meses poderiam atrasar o cronograma.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (17), a Rede Mário Gatti detalhou que os trabalhos de conclusão da troca do telhado nas áreas de internação e do centro cirúrgico foram os mais impactados pelas chuvas.

No entanto, garantiu que tudo estará finalizado em 24 de março, o que possibilitaria a unidade funcionar em sua totalidade a partir de 3 de abril.

Segundo a Rede, há necessidade que a mudança da estrutura existente no quarto andar do Mário Gatti para o novo hospital “ocorra de uma única vez e para isso as obras precisarão estar prontas”.

“Após o término das obras, o local passará por limpeza, instalação do mobiliário e equipamentos, e ocorrerá a transferência”, diz comunicado.

Estrutura do Mário Gattinho

Instalado no antigo Hospital Metropolitano (Av. das Amoreiras, 315), o Mário Gattinho foi aberto oficialmente em 20 de dezembro de 2022, quando assumiu o Pronto-Socorro pediátrico que ficava no Mário Gatti – a unidade passa por reformas para ampliar o PS adulto e recepção.

Na primeira etapa de implantação, o PS foi aberto com estutura de 10 leitos de observação e isolamento, além de setor de radiologia. A previsão é que a unidade, quando pronta, tenha 56 leitos, 13 a mais em relação à estrutura atual.

“Além dos 14 leitos de UTI, 15 de enfermaria, nove de retaguarda e dois de urgência que compõem a assistência hospitalar atual instalada no Mário Gatti, o Gattinho terá uma unidade de cuidados intermediários (UCI) com nove leitos, área para recuperação pós-anestésica (RPA), com quatro leitos, e mais três leitos-dia”, informou a administração em dezembro.

Reforma do Mário Gatti

O projeto de reforma da fachada e ampliação do Pronto-Socorro adulto do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti tem previsão de conclusão em dez meses. O obra foi contratada por R$ 5,4 milhões.

A expectativa da Rede Mário Gatti é ampliar em 30% a capacidade de atendimento do PS adulto após a conclusão da obra – atualmente o setor realiza 12 mil consultas por mês.

Pelo projeto, toda a área de espera do PS adulto, que hoje é parcialmente fechada, será transferida para uma área climatizada. O pronto-socorro será ampliado em 800 metros quadrados.

Uma nova rampa de acesso para carros está sendo construída, assim com a mudança dos quiosques de venda de produtos.

