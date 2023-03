Com aumento de impostos, gasolina tem alta de até R$ 0,40 em postos de Piracicaba; reajuste do etanol chega a R$ 0,24

Diretor regional do Recap aponta que algumas distribuidoras repassaram valores maiores do que o previsto, mas avalia que os preços devem se ajustar com a livre concorrência. Bomba de gasolina em posto de combustíveis

Com a elevação de impostos para a gasolina e etanol, anunciada pelo governo federal na terça-feira (28), o litro da gasolina já apresenta uma alta de R$ 0,30 a R$ 0,40 nos postos de Piracicaba (SP), enquanto o litro de etanol já tem um aumento que varia de R$ 0,04 a R$ 0,24. Os dados são da regional do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Recap).

Diretor da regional do sindicato, Augusto César Mafia revela que embora o setor soubesse que no dia 28 de fevereiro terminaria a medida provisória que estabelecia a carga de impostos até então, ainda não se sabia se o governo iria prorrogar esse regime de tributação.

“O governo onerou novamente com o imposto federal a gasolina e o etanol, mas não de uma maneira total. Ele ele repassou só uma parte do imposto e isso dura por quatro meses, até o dia 30 de junho. E concomitante a isso houve também uma redução do preço na Petrobras. Então, tudo isso para diminuir o impacto do repasse do imposto”, explica.

Ele aponta que, no caso do valor do etanol, algumas distribuidora aproveitaram a transição para repassarem valores acima do previsto.

“A forma de ajustar isso é o próprio mercado, a livre concorrência, a concorrência leal faz com que os preços se acomodem […] Ainda estamos sofrendo um pouco com essas variações de preços, mas a gente acredita que esse mercado vá se acomodar nos próximos dias”, aponta.

Volta dos impostos federais sobre combustíveis

A reoneração, implementada por meio de medida provisória, já começou a valer na quarta-feira (1º). A volta é parcial porque os impostos não estão sendo retomados no valor integral que tinham anteriormente.

Confira na sequência perguntas e respostas para ajudar a entender por que foi adotada essa medida e como esse regime vai funcionar.

Quais impostos foram retomados?

O governo voltou a aplicar a cobrança do PIS e da Cofins, que não eram cobrados desde maio de 2022.

Naquela ocasião, o governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, suspendeu a aplicação dos impostos até o fim de dezembro de 2022, com o objetivo de baixar os preços dos combustíveis.

Por que os impostos estão sendo retomados?

O governo do presidente Lula assinou em janeiro uma medida provisória prorrogando a desoneração dos combustíveis. No caso da gasolina e do álcool, essa prorrogação valia até esta terça-feira (28).

Com isso, se o governo não editasse a medida provisória, os valores seriam retomados integralmente.

Por que o governo optou pela reoneração parcial?

A reoneração parcial foi uma solução de meio termo encontrada entre a ala política e a ala econômica do governo.

A ala política não queria o impacto de aumento de preços de combustíveis para o consumidor. A ala econômica entende que o governo não pode abrir mão por mais tempo da arrecadação proveniente dos impostos sobre gasolina e etanol.

Ministério da Fazenda detalha volta da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis

De quanto seria o aumento se a reoneração fosse completa?

Nesse caso, a gasolina subiria R$ 0,69 por litro.

O etanol subiria R$ 0,24 por litro.

Como o governo pretende complementar a arrecadação, já que a retomada foi parcial?

Para preservar a arrecadação, já que a reoneração dos impostos foi parcial, o governo vai criar um imposto sobre exportação de petróleo cru. A alíquota será de 9,2%.

A expectativa é que o novo imposto arrecade R$ 6,7 bilhões nos quatro meses em que ficar em vigor. Ele incide sobre empresas exportadoras de petróleo bruto do país, entre elas, a Petrobras.

Algum combustível ainda está isento dos impostos federais?

O governo informou que o gás natural veicular (GVN) e o querosene de aviação civil, combustíveis que também estavam previstos para serem reonerados a partir de 1º de março, permanecerão desonerados.

Quais foram os argumentos do ministro para a reoneração?

Haddad afirmou que a reoneração dos combustíveis tem um “objetivo muito claro” de “recompor o orçamento público”. A equipe econômica quer passar uma imagem de responsabilidade fiscal.

O ministro argumentou que a desoneração, aplicada pelo governo anterior, foi uma medida eleitoreira, que só foi estendida pelo presidente Lula porque a reoneração poderia inflar os atos golpistas de janeiro.

Haddad disse ainda esperar que, diante da reoneração, que fortalece as contas públicas, o Banco Central baixe os juros.

“Medidas têm foco na queda das taxas de juros no Brasil”, afirmou Haddad. “Esperamos que Copom reaja como previsto nas atas do Banco Central”, completou.

