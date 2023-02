Com Barretos e Ribeirão Preto, principais rodeios do país se unem para fortalecer setor

Anúncio de lançamento da União dos Grandes Eventos (UGE) foi feito nesta quarta-feira (8) no Parque do Peão de Barretos (SP). Associação reúne oito festas espalhadas por quatro estados. Maiores rodeios do Brasil lançam a União dos Grandes Eventos

Representantes de oito dos principais rodeios do país anunciaram nesta quarta-feira (8), no Parque do Peão de Barretos (SP), o lançamento de uma associação que tem como objetivo fortalecer o segmento.

Ao todo, a União dos Grandes Eventos (UGE) reúne oito festas voltada à música sertaneja, sendo uma em Ribeirão Preto (SP) e outra em Barretos:

Jaguariúna Rodeo Festival – Jaguariúna (SP)

Festa do Peão de Barretos

DivinaExpo – Divinópolis (MG)

Ribeirão Rodeo Music

Expo Rio Verde – Rio Verde (GO)

Festa do Peão de Boiadeiro de Colorado – Colorado (PR)

Pedro Leopoldo Rodeio Show – Pedro Leopoldo (MG)

Rio Preto Country Bulls – São José do Rio Preto (SP)

Público curte Ribeirão Rodeo Music 2022

Érico Andrade/g1

Juntos, segundo a organização, os eventos costumam reunir um público superior a dois milhões de pessoas e contam, anualmente, com 200 shows e premiações que batem R$ 2 milhões nas competições.

De acordo com Hussein Gemha Júnior, presidente da Associação Os Independentes, responsável pela Festa do Peão de Barretos, a UGE tem como objetivo principal a troca de informação entre os participantes.

“Cada um vai aprender com o outro como está fazendo o evento e como está sendo criativo para uma época tão difícil. Quem vai ganhar com isso é o público”, explicou o presidente da associação.

Uma das ações exclusivas divulgadas pelo grupo tem a ver com a dupla Clayton & Romário. Isso porque os sertanejos levarão o show intitulado ‘Amanhecer’ a seis desses rodeios: Barretos, Jaguariúna, Colorado, Ribeirão Preto, Rio Verde e Divinópolis.

A dupla Clayton & Romário com representantes de rodeios durante lançamento de grupo em Barretos, SP

Divulgação/Márcio Oliveira

Na região de Ribeirão Preto

Em maio de 2022, o Ribeirão Rodeo Music recebeu 160 mil pessoas nas quatro noites de festa, informaram os organizadores. O número representou alta de 6,6% em relação à estimativa inicial.

Foi a retomada presencial do evento após três anos de suspensão pela pandemia. A próxima edição está marcada para entre 20 e 30 de abril.

No ano passado, a Festa do Peão de Barretos recebeu 920 mil visitantes e gerou R$ 1,24 bilhão em impacto econômico direto e indireto durante 11 dias. Os dados foram divulgados no último mês de agosto pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

O levantamento considerou fatores como gastos na própria festa, hospedagem, transporte, compras e outras atividades de lazer na região. O retorno do evento acontece de 17 a 27 de agosto.

Festa do Peão de Barretos 2022: fãs amanheceram com Dennis DJ no palco Arena

Ricardo Nasi / g1

