Com Bruno & Marrone e Maiara & Maraísa, Expoagro abre venda de ingressos em Franca; veja como comprar

Compra com valores promocionais valem até as 23h59 desta sexta-feira (10). Zé Neto & Cristiano e Jorge & Mateus também estão entre atrações do evento. Maiara & Maraisa são presença confirmada para Expoagro 2023 em Franca, SP

A Exposição Agropecuária de Franca (SP) abriu nesta sexta-feira (10) a venda dos ingressos para a 52ª edição do evento que acontece entre 19 e 28 de maio.

O preço dos ingressos varia entre R$ 30 a R$ 180, enquanto os passaportes para todos os dias custam entre R$ 80 a R$ 640. A compra pode ser feita no site Quero 2 Ingressos ou em pontos de venda em Franca.

Segundo a organização, o lote promocional e condições de parcelamento sem juros estão disponíveis até as 23h59 desta sexta-feira.

Pessoas com menos de 18 anos entram apenas em setores que não sejam open bar e acompanhados de pais ou responsáveis ​​legais.

Passaporte:

Pista: R$ 80,00

Área VIP: R$ 190,00

Camarote Evidence: R$ 320,00

Camarote Prime: R$ 640,00 com open bar

Bruno & Marrone vão alegrar noite sertaneja em Franca, SP

Bruno & Marrone

Ingressos e Programação

Os valores dos ingressos variam de acordo com os cantores que vão apresentar e dias de evento.

Zé Neto & Cristiano

Horário: a partir das 20h do dia 19

Ingressos: Pista Individual R$ 20; Área VIP R$ 50; Camarote Evidence R$ 80; Camarote Prime R$ 160.

Bruno & Marrone, George Henrique & Rodrigo e DJ’s Locos

Horário: a partir das 20h do dia 20

Ingressos: Pista Individual R$ 20; Área VIP R$ 50; Camarote Evidence R$ 80; Camarote Prime R$ 180.

Show Gospel

Horário: ainda será confirmado pela organização do evento. Shows acontecem no dia 21

Ingressos: gratuito

Clayton & Romário

Horário: a partir das 20h do dia 25

Ingressos: Ingressos: Pista Individual R$ 20; Área VIP R$ 60; Camarote Evidence R$ 80; Camarote Prime R$ 160.

Maiara & Maraisa e Pedro Sampaio

Horário: a partir das 20h do dia 26

Ingressos: Pista Individual R$ 20; Área VIP R$ 50; Camarote Evidence R$ 80; Camarote Prime R$ 160.

Jorge & Mateus

Horário: a partir das 20h do dia 27

Ingressos: Pista Individual R$ 20; Área VIP R$ 50; Camarote Evidence R$ 80; Camarote Prime R$ 160.

Show com artistas regionais

Horário: ainda será confirmado pela organização do evento. Shows acontecem no dia 28

Ingressos: gratuito

Zé Neto & Cristiano fazem show na Expoagro

Pontos de venda

A Expoagro será realizada no Parque de Exposições Fernando Costa, localizado na Avenida Doutor Flávio Rocha, 500, Residencial São Tomaz. Veja abaixo alguns locais físicos para a compra de ingressos em Franca.

Capanema Açaí e Sorveteria: Rua Líbero Badaró, 1718, Centro

Kabeças Baterias: Avenida Adhemar Pereira de Barros, 1781 – Jardim Brasilândia

Bolsas WB: Rua São Paulo, 1347 – Vila Aparecida

100% Jeans: Rua Monsenhor Rosa, 1440 – Centro; ou na Rua General Telles, 1473 – Estação

Fashion Jeans: Avenida Doutor Abrahão Brickmann, 1241 – Parque Vicente Leporace I; ou na Rua Reynaldo Chioca, 2005, Parque Progresso

MM Tabacaria: Rua Francisco Marcolino, 910, Vila Santos Dumont; ou na Avenida Chico Júlio, 3884, Vila Chico Júlio

Mineiro: Avenida Presidente Vargas, 370, Cidade Nova

Sensation Ingressos: Avenida Doutor Ismael Alonso Y Alonso, 203, Centro

Era da Boneca: Rua Francisco Jorge, 1970, Centro

Casem Embalagens: Rua Líbero Badaró, 1644, Centro; ou na Rua Doutor Afonso Pena, 451, Cidade Nova

Casa de Carnes São Paulo: Rua Tuffy Jorge, 619, Vila Formosa

LM: Rua Vereador José Granzotte, 2345, Jardim Piratininga

Quero 2 Ingressos: Rua Vereador José Granzotte, 2345, Jardim Piratininga (aceita apenas cartão)

Walk Easy: Avenida Champagnat, 2266, Jardim Veneza

