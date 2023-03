Com capacidade para 290 atendimentos diários, Poupatempo de Poá vai beneficiar cerca de 120 mil pessoas

Nova unidade, localizado na região central da cidade, passará a atender população através de agendamento a partir de segunda-feira (27). Poupatempo de Poá vai beneficiar cerca de 120 mil moradores

A cidade de Poá conta, desde a última quarta-feira (25), com os serviços do Poupatempo. Cerca de 120 mil moradores devem ser beneficiados com os serviços disponibilizados.

A nova unidade do Poupatempo tem capacidade para fazer 290 atendimentos por dia. Vitor Minas, coordenador regional do Poupatempo, explica que o novo posto está em período de testes.

“Os primeiros dias, nós começamos na quarta-feira, com atendimento de demanda espontânea, não tínhamos ainda agendamento disponível. É uma unidade que está ainda em teste, estamos aperfeiçoando todos o sistemas e equipe. Então, logo a gente entra numa situação normal. A partir de segunda-feira, a gente tem o serviço com agendamento, somente com agendamento aqui na unidade”, disse Minas.

De acordo com o coordenador regional, a emissão de RG e de documentações do Detran, principalmente relacionadas a veículos, foram os serviços mais procurados nos primeiros dias de atendimento.

Nos primeiros dias de funcionamento, o Poupatempo de Poá realizou 329 atendimentos. A nova unidade da região também contará com serviço aos consumidores.

“Nós temos uma parceria também com a prefeitura. Aqui nessa unidade nós temos o serviço de Procon municipal”, comentou Minas.

Além do atendimento presencial, o Poupatempo de Poá também contará com canais digitais e eletrônicos.

“Essa unidade também dispõe do serviço de toten e serviços eletrônicos. Nos serviços de totens e serviços eletrônicos, muitos serviços podem ser feitos sem precisar passar na mesa especificamente. São mais rápidos e mais ágeis. Por exemplo, a gente pode fazer a renovação da CNH simplificada. Hoje a gente consegue fazer digitalmente. E a gente tem vários canais digitais. Por exemplo, nós temos o nosso site, nós temos também o nosso aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente, que é o Poupatempo Digital, e nós temos também o nosso WhatsApp”.

O agendamento é gratuito e deve ser realizado através dos canais oficiais do Poupatempo. A unidade de Poá fica na Rua 26 de março, 72, Centro e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Mais informações podem ser obtidas no site do Poupatempo ou pelo telefone e WhatsApp, no número 95220-2974.

